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MLB／家人染疫又被釋出 功夫熊貓與勇士簽小聯盟約

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
剛被巨人釋出的「功夫熊貓」山多瓦，與亞特蘭大勇士簽下小聯盟合約。 美聯社
剛被巨人釋出的「功夫熊貓」山多瓦，與亞特蘭大勇士簽下小聯盟合約。 美聯社

上周遭到老東家舊金山巨人釋出的「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval），在今天傳出將與亞特蘭大勇士簽下小聯盟合約的消息，這讓過去一個多月來不禁要擔心家人病情，又要面對失業壓力的山多瓦，總算能重新安頓下來。

今年34歲的山多瓦，過去曾與老東家巨人攜手拿下三座世界大賽冠軍，儘管在2014年季後他一度轉戰紅襪三個賽季，但又在2017年回到老東家的懷抱之中，並在上賽季繳出2成68打擊率、14轟、41分打點的表現。

本賽季在巨人球團規劃下山多瓦多以指定打擊身份登場，至今出賽33場打擊率僅有2成2、1發全壘打，加上在防守上並沒有太多通用位置，讓巨人球團在上周宣布將他釋出，而山多瓦也尊重球團決定，並在個人網站上感謝球迷與球團過去一段時間的對他的照顧，而今天也傳出勇士球團將與他簽下一張小聯盟合約，成為他在大聯盟13年生涯效力的第四支球隊。

事實上過去一的多月來對於山多瓦來說並不好過，他在日前接受舊金山媒體訪問時就曾透露，自己的家中共有五名成員染上新冠肺炎，包括他的兩個孩子與老婆，其中老婆尤利（Yuli）還在八月份時多次進出急診室，不過山多瓦礙於球季仍在進行中無法回到家中幫忙，但也讓他直言心情受到影響，甚至缺席了幾場賽事。

巨人 Pablo Sandoval

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