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MLB／神巧合！普荷斯大紀錄 易觸發無安打比賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
普荷斯(左)。路透
普荷斯(左)。路透

天使隊老將普荷斯（Albert Pujols）今天在第八局敲出兩分砲，生涯累積660轟，追平傳奇球星梅斯（Willie Mays），並列史上第五，大聯盟官網發現神奇巧合，普荷斯已多次在達陣重要里程碑時，同日出現無安打比賽。

天使今天以5：3擊敗洛磯，普荷斯第八局的兩分砲扮演超前轟，全壘打來的恰是時候，天使總教練麥登（Joe Madddon）說：「那對他來說，是個開轟的完美時機。」

希尼（Andrew Heaney）先發7局失3分，也因老大哥的全壘打逆轉戰局，讓他從敗投變勝投。希尼表示，「我已經看過他寫下太多紀錄、做過太多了不起的事，你以為有一天會感覺麻木，但其實不會，他以660轟追平梅斯，你知道那是多不可思議的成就。」

普荷斯表示，他曾與梅斯見過幾次面，能與他的名字並列是榮耀，「我會告訴我的孩子、我的孫子，這是會永恆存在的傳奇。」

大聯盟同日在小熊與釀酒人之戰出現無安打比賽，小熊米爾斯（Alec Mills）創造紀錄，而這已非第一次普荷斯在達陣里程碑時出現無安打比賽。

2018年5月5日，普荷斯完成生涯3000安，同日道奇演出一場接力無安打比賽；2017年6月4日，普荷斯敲出生涯第600轟，馬林魚維爾奎茲（Edinson Vólquez）投出無安打比賽。

此外，普荷斯本季在8月25日賺進生涯第2088分打點，超越「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez ），隔天白襪隊吉歐里托（Lucas Giolito）投出無安打比賽。

普荷斯 天使

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