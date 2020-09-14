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MLB／五屆金手套不退場 就是要幫米爾斯守下無安打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
小熊投手米爾斯(右)締造無安打比賽。歐新社
小熊投手米爾斯(右)締造無安打比賽。歐新社

選秀第22輪才獲青睞，依然有可能在大聯盟書寫紀錄篇章，小熊隊投手米爾斯（Alec Mills）今天面對釀酒人，先發9局沒被敲出安打、無失分，小熊終場以12：0大勝，米爾斯締造大聯盟本季第二場、小熊隊史第16場無安打比賽，驚喜來得連他自己都覺得衝擊，一度無語，「我現在真的不知道該說什麼。」

米爾斯原被設定為後援投手、先發輪值備案，在昆塔納（José Quintana）受傷後卡位輪值，前一天看到坎崔克（Kyle Hendricks）先發7.2局失2分，還開玩笑說：「我明天會投得比你更好」，坎崔克笑答：「那你試試看啊！」而他辦到了。

米爾斯賽後一時之間還不知道該說些什麼，「我現在還覺得衝擊，這可能是一生才有一次的機會吧！我會記得一輩子，會感激地記著這些事。」

他也透露最後一局站上投手丘前的心情，「我回到了休息室，我必須深呼吸，讓自己冷靜，調整好心情，然後再上場作戰。」

以22輪締造無安打比賽，米爾斯表示，「年輕時，只想著希望能在大聯盟投球。」他坦言今天的一切始料未及，「我很感激我現在身在這裡，這是我人生中從沒想過的畫面。」

小熊隊友火力也很幫忙，早早拉開差距，就連守備也全力相挺，五屆金手套外野手海沃德（Jason Heyward）主動告知總教練羅斯（David Ross），除非第一支安打出現，否則不要將他換下場，他想幫米爾斯守完這場比賽。

小熊隊 大聯盟

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