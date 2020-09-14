MLB／林子偉先發4支0外帶2失誤 害投手多掉1分

紅襪隊今天以6：3擊敗光芒隊，台將林子偉擔任先發第九棒、游擊手，4打數繳了白卷，還發生2次守備失誤，本季在游擊防區已累積4次失誤，守備率僅0.857。

紅襪捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）此役首局就開轟，幫助紅襪取得2：0領先，而他賽前已累積123打數沒有全壘打，看到他此役久違開轟，先發投手培瑞茲（Martín Pérez）有話要說。

「我賽前就告訴他，我覺得他今天會有很棒的表現。」培瑞茲爆料，他在賽前摸了瓦茲奎茲的球棒，讓瓦茲奎茲很不高興，「因為他不喜歡投手碰他的球棒。」

培瑞茲得意說：「我告訴他，我現在是在把我今天全部的安打都給你，你們也看到啦！他敲了全壘打。」培瑞茲也以先發5局失3分（責失2分）拿下勝投。

林子偉先發出賽，但攻守都不盡如意，今天4打數掛蛋，前兩打席敲出飛球出局，後兩打席為滾地球出局，目前打擊率1成89，還發生兩次失誤，第四局的傳球失誤，更讓隨後的全壘打變成兩分砲，害培瑞茲多掉了1分；林子偉本季累積4次失誤，全數出現在游擊防區。