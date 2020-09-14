MLB／小熊米爾斯封鎖釀酒人 締造本季第2場無安打比賽

美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊今天客場迎戰密爾瓦基釀酒人，小熊右投米爾斯（Alec Mills）9局送5次三振並締造大聯盟本季第2場無安打比賽，最終小熊就以12比0大勝釀酒人。

米爾斯今天主投9局沒被敲安無失分，送出5次三振、3次保送，用球數114球中有74球是好球，不僅奪下個人首場完投完封勝，也是生涯首場無安打比賽。

28歲的米爾斯投出小熊隊史第16場無安打比賽後，他表示：「顯然，這會是我永生難忘的回憶。」

小熊隊上次有投手達成無安打比賽，要回溯到2016年的艾利耶塔（Jake Arrieta），當時他迎戰辛辛那提紅人，主投9局送出6次三振、4次保送。

大聯盟本季首場無安打比賽是由芝加哥白襪右投吉歐里托（Lucas Giolito）在8月25日締造，他獨撐9局飆出13次三振封鎖匹茲堡海盜。

目前小熊本季例行賽戰績來到28勝20敗，暫居國聯中區龍頭。釀酒人則是20勝24敗，位居國聯中區第3。