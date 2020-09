MLB／陸空並進 道奇球迷圍巴、飄旗幟抗議太空人

為了抗議太空人隊作弊事件,道奇隊球迷陸空兩路並進,先在路邊敲擊垃圾桶「歡迎」太空人隊巴士的到來,也雇用飛機懸掛橫幅廣告,上面寫著「休士頓作弊Bang Bang」,發洩2017年世界大賽敗給太空人隊的怒火。

道奇隊今起與太空人隊展開二連戰,是作弊事件爆發以來太空人隊造訪道奇球場,外界認為,2017年太空人採取偷暗號方式作弊拿下冠軍,最大受害者是當年世界大賽落敗的道奇隊,道奇球迷也深信如此。

Joe Kelly just pulled up outside Dodger Stadium in his black Porsche and honked for the entire anti-Astros crowd.



Legend.



(Via @themunson) pic.twitter.com/HD38dtO5sh

作弊案爆發後,今年球季道奇球迷終於盼到太空人隊作客,雖然因疫情關係無法進場,但仍有大批球迷聚集在場外道路,舉起看板、敲著垃圾桶抗議,看見太空人隊巴士到來,立刻聚攏上前抗議,不過巴士迅速駛離,沒有圍巴成功。

舊恨外還有新仇,道奇投手凱利(Joe Kelly)在本季作客太空人時,因連續投出近身球引發衝突,被大聯盟禁賽,今天開車進場前,看到球迷在場外抗議太空人,凱利不忘按喇叭致意,還伸出手比「讚」。

太空人進場後還是躲不過球迷的抗議,道奇鐵粉楊茲(David Yontz)募款籌措資金,賽前租用飛機橫越道奇球場,機尾掛著橫幅旗幟,上面寫著「休士頓作弊Bang Bang」,遠距離嘲諷太空人隊。

The Astros make their return to Dodger Stadium, the disgraces of baseball



(Via @HeyHJP) pic.twitter.com/CfoDRjJRYa