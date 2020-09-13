MLB／陸空並進 道奇球迷圍巴、飄旗幟抗議太空人

為了抗議太空人隊作弊事件，道奇隊球迷陸空兩路並進，先在路邊敲擊垃圾桶「歡迎」太空人隊巴士的到來，也雇用飛機懸掛橫幅廣告，上面寫著「休士頓作弊Bang Bang」，發洩2017年世界大賽敗給太空人隊的怒火。

道奇隊今起與太空人隊展開二連戰，是作弊事件爆發以來太空人隊造訪道奇球場，外界認為，2017年太空人採取偷暗號方式作弊拿下冠軍，最大受害者是當年世界大賽落敗的道奇隊，道奇球迷也深信如此。

Joe Kelly just pulled up outside Dodger Stadium in his black Porsche and honked for the entire anti-Astros crowd.



Legend.



(Via @themunson) pic.twitter.com/HD38dtO5sh — 2020 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) September 12, 2020

作弊案爆發後，今年球季道奇球迷終於盼到太空人隊作客，雖然因疫情關係無法進場，但仍有大批球迷聚集在場外道路，舉起看板、敲著垃圾桶抗議，看見太空人隊巴士到來，立刻聚攏上前抗議，不過巴士迅速駛離，沒有圍巴成功。

舊恨外還有新仇，道奇投手凱利（Joe Kelly）在本季作客太空人時，因連續投出近身球引發衝突，被大聯盟禁賽，今天開車進場前，看到球迷在場外抗議太空人，凱利不忘按喇叭致意，還伸出手比「讚」。

太空人進場後還是躲不過球迷的抗議，道奇鐵粉楊茲（David Yontz）募款籌措資金，賽前租用飛機橫越道奇球場，機尾掛著橫幅旗幟，上面寫著「休士頓作弊Bang Bang」，遠距離嘲諷太空人隊。

The Astros make their return to Dodger Stadium, the disgraces of baseball



(Via @HeyHJP) pic.twitter.com/CfoDRjJRYa — 2020 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) September 12, 2020