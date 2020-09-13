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MLB／沃特再見高飛犧牲打 洋基重回季後賽競爭行列

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
沃特（後）在延長賽10局的再見高飛犧牲打。路透
沃特（後）在延長賽10局的再見高飛犧牲打。路透

先前落入5連敗時，外界還在擔心洋基隊能否打進季後賽，今天靠著沃特（Luke Voit）在延長賽10局的再見高飛犧牲打，洋基以2：1擊敗金鶯，拿下四連勝，雙方勝差拉開到4.5場勝差，有望擠進季後賽席次。

兩隊演出投手戰，洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）投5.2局，被敲3安，僅失1分非自責分，還送出9次三振，金鶯先發克里默（Dean Kremer），則是投5局，被敲4安，因弗瑞茲爾（Clint Frazier）的高飛犧牲打失1分，有7次三振。

雙方牛棚投手也鎖住失分，直到延長賽10局下，面臨突破僵局制，金鶯投手哈維（Hunter Harvey）出現暴投讓跑者上三壘，沃特的中外野深遠飛球，輕鬆拿下再見分。

「我們終於打出想要的模樣。」沃特說：「這就是紐約洋基的棒球，我們的投手原本很棒，打擊有起有落，但能拿下接近的比賽，已經為季後賽做好準備了。」

洋基確實也離季後賽門票更近一步，目前排名美聯第8名的洋基，與第9名的金鶯拉開到4.5場勝差，賽季剩下兩周，洋基有望在季後賽擴編的年代中，加入競爭世界大賽冠軍的行列。

「我們開始打得比較好了。」總教練布恩（Aaron Boone）說：「今天打得不是非常理想，但投手群很棒，前兩周確實打得辛苦，但球員們開始找回一點信心了。」

金鶯

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