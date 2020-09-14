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MLB／今日戰績表 藍鳥柳賢振優質先發奪4連勝投

聯合新聞網 / 整理
柳賢振。 法新社
柳賢振。 法新社

MLB今日戰績表

勇士 8:4 國民

金鶯 1:3 洋基

費城人 1:2(7局) 馬林魚

費城人 1:8(7局) 馬林魚(雙重戰)

紅襪 6:3 光芒

海盜 0:11 皇家

老虎 2:5 白襪

小熊 12:0 釀酒人

印地安人 5:7 雙城

紅人 10:5 紅雀

運動家 3:6 遊騎兵

大都會 3:7 藍鳥

天使 5:3 洛磯

水手 7:3 響尾蛇

巨人 0:6(7局) 教士

巨人 教士(雙重戰)

太空人 道奇

MLB明日賽程

04:10 海盜 vs. 紅人

04:10 費城人 vs. 馬林魚

05:10 紅雀 vs. 釀酒人

05:10 運動家 vs. 水手

07:05 勇士 vs. 金鶯

07:10 海盜 vs. 紅人(雙重戰)

08:10 雙城 vs. 白襪

08:10 紅雀 vs. 釀酒人(雙重戰)

08:10 運動家 vs. 水手(雙重戰)

09:10 道奇 vs. 教士(FOX體育1、3台)

球隊戰績表

太空人 體育

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