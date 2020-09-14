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MLB／今日戰績表 藍鳥柳賢振優質先發奪4連勝投
MLB今日戰績表
勇士 8:4 國民
金鶯 1:3 洋基
費城人 1:2(7局) 馬林魚
費城人 1:8(7局) 馬林魚(雙重戰)
紅襪 6:3 光芒
海盜 0:11 皇家
老虎 2:5 白襪
小熊 12:0 釀酒人
印地安人 5:7 雙城
紅人 10:5 紅雀
運動家 3:6 遊騎兵
大都會 3:7 藍鳥
天使 5:3 洛磯
水手 7:3 響尾蛇
巨人 0:6(7局) 教士
巨人 教士(雙重戰)
太空人 道奇
MLB明日賽程
04:10 海盜 vs. 紅人
04:10 費城人 vs. 馬林魚
05:10 紅雀 vs. 釀酒人
05:10 運動家 vs. 水手
07:05 勇士 vs. 金鶯
07:10 海盜 vs. 紅人(雙重戰)
08:10 雙城 vs. 白襪
08:10 紅雀 vs. 釀酒人(雙重戰)
08:10 運動家 vs. 水手(雙重戰)
09:10 道奇 vs. 教士(FOX體育1、3台)
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