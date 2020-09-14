MLB／今日戰績表 藍鳥柳賢振優質先發奪4連勝投

大都會今作客藍鳥比賽，派出國聯賽揚2連霸的狄葛隆（Jacob deGrom）先發，他維持水準主投6局賞9K僅失1分，同時打線單局10分相助，終場以18:1讓大都會在911恐攻19週年紀念日，拿下別具意

2020-09-12 14:23