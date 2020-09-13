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MLB／今日戰績表 延長10局再見犧牲打洋基拉出4連勝

聯合新聞網 / 整理
洋基沃特(右二)擊出再見犧牲打。 法新社
洋基沃特(右二)擊出再見犧牲打。 法新社

MLB今日戰績表

金鶯 1:2(10局) 洋基

運動家 2:5(7局) 遊騎兵

運動家 遊騎兵(雙重戰)

勇士 國民

費城人 馬林魚

大都會 藍鳥

紅襪 光芒

海盜 皇家

老虎 白襪

小熊 釀酒人

大空人 道奇

印地安人 雙城

水手 響尾蛇

天使 洛磯

紅人 紅雀

巨人 教士

MLB明日賽程

00:35 勇士vs. 國民

01:05 金鶯 vs. 洋基

01:10 費城人 vs. 馬林魚

01:10 紅襪 vs. 光芒

02:05 海盜 vs. 皇家

02:10 老虎 vs. 白襪

02:10 小熊 vs. 釀酒人

02:10 印地安人 vs. 雙城

02:15 紅人 vs. 紅雀

02:35 運動家 vs.遊騎兵

03:07 大都會 vs. 藍鳥

03:10 天使 vs. 洛磯

04:10 水手 vs. 響尾蛇

04:10 巨人 vs. 教士

04:10 費城人 vs. 馬林魚(雙重戰)

08:00 太空人 vs. 道奇(FOX體育2、3台)

球隊戰績表

太空人 體育

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