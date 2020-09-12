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MLB／今日戰績表 大谷4支0、洛磯再見滿貫砲擊沉天使

聯合新聞網 / 整理
天使牛棚又大爆炸，守不住1分領先就算了，還遭洛磯布萊克蒙敲出再見滿貫砲，這已是天使本季第二次遭對手用滿貫砲說再見。 路透社
天使牛棚又大爆炸，守不住1分領先就算了，還遭洛磯布萊克蒙敲出再見滿貫砲，這已是天使本季第二次遭對手用滿貫砲說再見。 路透社

MLB今日戰績表

金鶯 0:6 洋基

費城人 11:0 馬林魚

勇士 7:8(12局) 國民

大都會 18:1 藍鳥

紅襪 1:11 光芒

金鶯 1:10 洋基(雙重賽)

海盜 3:4 皇家

運動家 10:6 遊騎兵

老虎 3:4 白襪

小熊 0:1 釀酒人

印地安人 1:3 雙城

費城人 3:5 馬林魚(雙重戰)

紅人 3:1 紅雀

天使 4:8 洛磯

巨人 vs.教士（因疫情延賽）

水手 3:4 響尾蛇

MLB明日賽程

01:05 金鶯 vs. 洋基

06:05 勇士 vs. 國民

06:10 費城人 vs. 馬林魚

06:37 大都會 vs. 藍鳥

06:40 紅襪 vs. 光芒

07:05 海盜 vs. 皇家

07:10 老虎vs. 白襪

07:10 小熊 vs. 釀酒人

08:05 運動家 vs. 遊騎兵 (雙重戰)

08:07 印地安人 vs. 雙城

08:07 太空人 vs. 道奇(FOX體育1、3台)

08:10 天使 vs. 洛磯

08:10 水手 vs.響尾蛇

08:15 紅人 vs. 紅雀

(疫情影響延期比賽不列入)

球隊戰績表

疫情 民視 體育

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