MLB／今日戰績表 大谷4支0、洛磯再見滿貫砲擊沉天使
MLB今日戰績表
金鶯 0:6 洋基
費城人 11:0 馬林魚
勇士 7:8(12局) 國民
大都會 18:1 藍鳥
紅襪 1:11 光芒
金鶯 1:10 洋基(雙重賽)
海盜 3:4 皇家
運動家 10:6 遊騎兵
老虎 3:4 白襪
小熊 0:1 釀酒人
印地安人 1:3 雙城
費城人 3:5 馬林魚(雙重戰)
紅人 3:1 紅雀
天使 4:8 洛磯
巨人 vs.教士（因疫情延賽）
水手 3:4 響尾蛇
MLB明日賽程
01:05 金鶯 vs. 洋基
06:05 勇士 vs. 國民
06:10 費城人 vs. 馬林魚
06:37 大都會 vs. 藍鳥
06:40 紅襪 vs. 光芒
07:05 海盜 vs. 皇家
07:10 老虎vs. 白襪
07:10 小熊 vs. 釀酒人
08:05 運動家 vs. 遊騎兵 (雙重戰)
08:07 印地安人 vs. 雙城
08:07 太空人 vs. 道奇(FOX體育1、3台)
08:10 天使 vs. 洛磯
08:10 水手 vs.響尾蛇
08:15 紅人 vs. 紅雀
(疫情影響延期比賽不列入)
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言