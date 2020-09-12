MLB／美聯塞揚熱門對決 前田比下最速百K畢柏

雙城今天主場迎戰印地安人，兩大美聯塞揚熱門前田健太與畢柏強碰，由前田7局7K無失分略勝一籌，在隊友打擊力挺下，終場雙城3:1擊退印地安人，也送給畢柏本季首敗。

此役畢柏來勢洶洶，主投7局賞8次三振，還以62.1局歷史最速達標單季100K，前田不遑多讓，回敬7局7次三振、僅4安、無失分優質先發，硬是把挨了5支安打，丟掉3分的畢柏比了下去。加上印地安人近期打擊低迷，33局只打進3分，無法像雙城幫助前田一樣給予畢柏支援，直到9局才首度攻佔二壘，打擊徹底熄火下，印地安人落敗，本場投手對決也由前田帶走勝利。

賽後雙城球員還是給予畢柏讚賞，本場轟出單季第7支全壘打的巴克斯頓（Byron Buxton）表示：「他很難纏。不過我們今天很專注，讓他吃了一點苦頭。要打贏聯盟這些頂尖投手，最重要的就是要保持專注。」

吞下敗投的畢柏坦言比賽過程中，「犯了一兩次不必要的錯誤」，另外他替隊友打氣，儘管本場打線不給力，強調還是相信球隊打線可以有更好地發揮。另一方面，此次交鋒險勝的前田健太則認為自己沒有辜負球隊的期望，順利達成交付的任務，「我想我做的還算不錯」。