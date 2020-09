MLB／大都會單局10分支援 狄葛隆：沒想過得分夠了

大都會今作客藍鳥比賽,派出國聯賽揚2連霸的狄葛隆(Jacob deGrom)先發,他維持水準主投6局賞9K僅失1分,同時打線單局10分相助,終場以18:1讓大都會在911恐攻19週年紀念日,拿下別具意義的勝利。

狄葛隆此役再顯賽揚熱門身手,合計投6局送出9張老K,只被敲出3支安打,唯一失分出現在首局,被小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)敲一支一壘安打,讓一壘跑者葛里奇克(Randal Grichuk)跑回本壘得分,連續13場先發責失未超過2分。

首局雖被藍鳥先馳得點,但大都會4局上直接下猛藥,單局一口氣灌進10分,幫狄葛隆建立14:1領先。狄葛隆完投退場後,拉米瑞茲(Erasmo Ramirez)後援3局送出1次三振、無失分,穩穩守成,終場大都會18:1取勝,狄葛隆再奪本季第4勝,防禦率降到1.67。

近兩年是「悲情」代言人,鮮少獲得隊友火力支援的狄葛隆,賽後特別感謝隊友,「有打擊的支援再好不過。我希望他們盡可能拿多少分就拿幾分。我盡量在牛棚保持正定,但我覺得這真的太酷了,所以我四處走動,過程中完全沒想過:『好了,夠了。』」

值得一提的是,為了悼念911恐攻19週年,賽前大都會紛紛戴上FDNY(紐約消防局)和NYPD(紐約警局)的球帽,向當年在此事件罹難的警消人員致敬;同州的洋基隊也跟進。事實上過去聯盟並不允許球員在這天配戴特殊球具,今年才是首次開放。

去年欲穿上特製釘鞋上場遭拒的大都會「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)就說:「幾年前我們被禁止做這些事,現在聯盟終於開放我們向這些英雄致敬了!」

Thank you @Mets for paying tribute to FDNY members and all those who made the Supreme Sacrifice 19 years ago today #NeverForget pic.twitter.com/athU7xyLTj