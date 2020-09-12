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MLB／大都會單局10分支援 狄葛隆：沒想過得分夠了

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會打線單局10分支援，狄葛隆獲本季第4勝，防禦率再降至1.67。 美聯社
大都會打線單局10分支援，狄葛隆獲本季第4勝，防禦率再降至1.67。 美聯社

大都會今作客藍鳥比賽，派出國聯賽揚2連霸的狄葛隆（Jacob deGrom）先發，他維持水準主投6局賞9K僅失1分，同時打線單局10分相助，終場以18:1讓大都會在911恐攻19週年紀念日，拿下別具意義的勝利。

狄葛隆此役再顯賽揚熱門身手，合計投6局送出9張老K，只被敲出3支安打，唯一失分出現在首局，被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲一支一壘安打，讓一壘跑者葛里奇克（Randal Grichuk）跑回本壘得分，連續13場先發責失未超過2分。

首局雖被藍鳥先馳得點，但大都會4局上直接下猛藥，單局一口氣灌進10分，幫狄葛隆建立14:1領先。狄葛隆完投退場後，拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）後援3局送出1次三振、無失分，穩穩守成，終場大都會18:1取勝，狄葛隆再奪本季第4勝，防禦率降到1.67。

近兩年是「悲情」代言人，鮮少獲得隊友火力支援的狄葛隆，賽後特別感謝隊友，「有打擊的支援再好不過。我希望他們盡可能拿多少分就拿幾分。我盡量在牛棚保持正定，但我覺得這真的太酷了，所以我四處走動，過程中完全沒想過：『好了，夠了。』」

值得一提的是，為了悼念911恐攻19週年，賽前大都會紛紛戴上FDNY（紐約消防局）和NYPD（紐約警局）的球帽，向當年在此事件罹難的警消人員致敬；同州的洋基隊也跟進。事實上過去聯盟並不允許球員在這天配戴特殊球具，今年才是首次開放。

去年欲穿上特製釘鞋上場遭拒的大都會「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)就說：「幾年前我們被禁止做這些事，現在聯盟終於開放我們向這些英雄致敬了！」

恐攻

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