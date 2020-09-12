MLB／畢柏達標單季百K 只用62.1局寫歷史最速

美聯投手三冠王，也是塞揚大熱門的印地安人強投畢柏（Shane Bieber），今天再展三振功力送出8K，達成單季100K里程，只花62.1局就達標、寫下1990年後最快紀錄，可惜球隊打線遭雙城日籍先發前田健太封鎖，最終1:3輸球，他也吞下本季首敗，讓紀錄之夜留下遺憾。

畢柏此役先發7局催出8次三振，在第五局三振雙城捕手傑佛斯(Ryan Jeffers)後，達成本季第100次三振，只花62.1局是1900年來最速，一舉超越薛則（Max Scherzer）2018年的63局、柯爾（Gerrit Cole）2019年用的65局跟伍德（Kerry Wood）2001年用的65.2局。若非受疫情影響成為縮水球季，照這速度畢伯肯定能擠身單季200K投手。

畢柏本季三振效率驚人，若不算上本場比賽，畢柏每9局三振次數高達14.67次，每9局三振率則有42.9%，皆排名全聯盟投手第一。開季10場先發以來，每場都能三振至少8名投手，是隊史最多、聯盟史上則是排名第二，僅次於「巨怪」強森（Randy Johnson）2000年創下的15場。大展K功之餘，畢柏本場也平本季最多3分責失，吞下今年第一場敗仗。