MLB／沃特16轟追上楚奧特 田中好投率洋基一日兩勝

洋基近期表現低迷，下週有望迎回賈吉（Aaron Judge）跟「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）提振士氣，今天雙重賽就先對金鶯開刀，首場6:0先下一城，次戰再靠田中將大主投5局失1分，以及沃特（Luke Voit）單場雙響聯手，以10:1獲勝，雙重賽橫掃金鶯。

田中將大首局就挨了史都華（DJ Stewart）一記陽春砲，不過隨後穩住陣腳，僅再被打2支安打、送5K、無保送，合計投5局失1分，配合牛棚守成，洋基全場只掉這分。

開局遭到先發制人，洋基1局下就展開反攻，3支安打串連攻下4分，其中2分靠著小將安都哈（Miguel Andujar）二壘長打打回。本季打出聯盟頂級一壘手水準的沃特4局展開砲火攻勢，一、二壘有人敲出3分砲，擴大領先至7:1。下一局他又毫不留情2度棒打金鶯投手沃瑟喬斯基（Asher Wojciechowski），終場洋基10:1痛宰金鶯。

沃特此役4打數3安打，包含單場雙響，本季推進到16轟，與天使球星楚奧特（Mike Trout）並列大聯盟全壘打王，本場也打進生涯新高6分打點。此外沃特也在本場達到生涯50轟里程碑，只花了198場比賽就達標，在洋基隊史排名第6快！

雙重賽橫掃金鶯，讓洋基暫吐怨氣，勒梅休（DJ LeMahieu）賽後坦言：「終於感覺打了2場完整的比賽了。我們會持續向前邁進。」