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MLB／洋基傳好消息 賈吉、史丹頓有望下週回歸

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基重砲賈吉（左）跟「怪力男」史丹頓（右）有望在下週回歸。 美聯社
洋基重砲賈吉（左）跟「怪力男」史丹頓（右）有望在下週回歸。 美聯社

洋基今傳好消息，重砲賈吉（Aaron Judge）跟「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）有望在下週回歸。

根據總教練布恩（Aaron Boone）說法，兩人康復階段皆進入尾聲，本週可能會先將兩人派往賓州的後備訓練基地復健，有望在賽季最後10場比賽讓兩人歸隊。

布恩受訪時表示：「他們兩個差不多了。他們兩個都覺得狀態不錯。希望在例行賽最後幾天能讓他們累積幾次打數。」

賈吉本季因右小腿傷勢兩度進入傷兵名單，最後一次出賽是在美國時間8月26日，史丹頓則是8月8日之後因左大腿後側拉傷就沒在上場過。兩人缺席或多或少有影響，洋基近期打擊慘淡，間接導致過去21場比賽吞下15場敗仗。賈吉跟史丹頓即時的回歸，有望幫洋基拉尾盤，順利搶下季後賽席次。

復健

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