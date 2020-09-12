MLB／光芒先發全擺左打百年首見 打線灌11分輕取紅襪

向來勇於實驗新戰術的光芒，繼開開創「假先發」風潮後，今天主場迎戰紅襪又出新招，先發排出9名左打，為1900年以來，聯盟史上首度出現的罕見情況。而光芒奇招確實奏效，打線全場大爆發敲出12安包含3轟，終場就以11：1輕取紅襪。

先前面對馬林魚，光芒才派出8名先發左打，以往只出現過26次，今天再走極端，先發打線9名打者，一字排開皆為左打，雖然韓籍打者崔志萬不只會左打，但本季也只有12次執行右打，而且美國時間8月14日後就沒有站上右打的打擊區，因此數據上嚴格來說不算是左右開弓，因此造就百年難得一見的奇景。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示如此佈陣的用意，主要是對紅襪今派出的右投崔格斯（Andrew Triggs）不是很了解，因此才排出如此極端的棒次。他也不擔心對手臨時換左投，因為陣中不乏右打，可以隨對手策略隨機應變。

這策略也確實奏效，光芒打線此戰痛打紅襪，全場12安打回11分，包含洛爾（Nate Lowe）單場雙響、日籍野手筒香嘉智也贊助一轟，終場就以11：1大勝紅襪，先發主投5.1局無失分的塞揚王牌史奈爾（Blake Snell）拿下本季第四勝。

值得一提的是林子偉此役在比賽後段替補上場鎮守游擊，不過沒有打擊機會。