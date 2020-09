MLB／光芒先發全擺左打百年首見 打線灌11分輕取紅襪

向來勇於實驗新戰術的光芒,繼開開創「假先發」風潮後,今天主場迎戰紅襪又出新招,先發排出9名左打,為1900年以來,聯盟史上首度出現的罕見情況。而光芒奇招確實奏效,打線全場大爆發敲出12安包含3轟,終場就以11:1輕取紅襪。

先前面對馬林魚,光芒才派出8名先發左打,以往只出現過26次,今天再走極端,先發打線9名打者,一字排開皆為左打,雖然韓籍打者崔志萬不只會左打,但本季也只有12次執行右打,而且美國時間8月14日後就沒有站上右打的打擊區,因此數據上嚴格來說不算是左右開弓,因此造就百年難得一見的奇景。

光芒總教練凱許(Kevin Cash)表示如此佈陣的用意,主要是對紅襪今派出的右投崔格斯(Andrew Triggs)不是很了解,因此才排出如此極端的棒次。他也不擔心對手臨時換左投,因為陣中不乏右打,可以隨對手策略隨機應變。

這策略也確實奏效,光芒打線此戰痛打紅襪,全場12安打回11分,包含洛爾(Nate Lowe)單場雙響、日籍野手筒香嘉智也贊助一轟,終場就以11:1大勝紅襪,先發主投5.1局無失分的塞揚王牌史奈爾(Blake Snell)拿下本季第四勝。

值得一提的是林子偉此役在比賽後段替補上場鎮守游擊,不過沒有打擊機會。

