MLB／柯爾復甦甩低潮 7局9K完封金鶯終止3連敗

洋基今天對金鶯雙重賽首戰,時逢美國911事件19周年,王牌柯爾(Gerrit Cole)賽前戴上印有「NYPD(紐約警察局)」的帽子,像當年犧牲的警消人員致敬,此戰他也一甩低潮,主投7局完封,飆出9次三振,只被打出2次安打,率隊以6:0獲勝。

柯爾近3次先發吞3連敗,合計投16局被敲17安打,包含6支全壘打,失14分,其中有10分是責失。不過今天他復甦,重拾過往壓制力,主投7局僅挨2安,未被敲轟無失分,也是他本季第一場未挨轟的比賽。

不只如此,柯爾還在縮水賽季寫上一筆有趣紀錄。開幕完投5局,今天又完封7局,成為1952年的雷諾斯(Allie Reynolds)後,首位能在單季所有少於9局的比賽內,完投至少2場比賽的投手。

Gerrit Cole has now thrown a 5-inning CG AND a 7-inning SHO this year.



In case you are curious (like I was), the last Yankees pitcher with multiple complete game wins in sub-9 inning games in a season was Allie Reynolds in 1952.