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MLB／柯爾復甦甩低潮 7局9K完封金鶯終止3連敗
洋基今天對金鶯雙重賽首戰，時逢美國911事件19周年，王牌柯爾（Gerrit Cole）賽前戴上印有「NYPD（紐約警察局）」的帽子，像當年犧牲的警消人員致敬，此戰他也一甩低潮，主投7局完封，飆出9次三振，只被打出2次安打，率隊以6:0獲勝。
柯爾近3次先發吞3連敗，合計投16局被敲17安打，包含6支全壘打，失14分，其中有10分是責失。不過今天他復甦，重拾過往壓制力，主投7局僅挨2安，未被敲轟無失分，也是他本季第一場未挨轟的比賽。
不只如此，柯爾還在縮水賽季寫上一筆有趣紀錄。開幕完投5局，今天又完封7局，成為1952年的雷諾斯（Allie Reynolds）後，首位能在單季所有少於9局的比賽內，完投至少2場比賽的投手。
Gerrit Cole has now thrown a 5-inning CG AND a 7-inning SHO this year.— Sarah Langs (@SlangsOnSports) September 11, 2020
In case you are curious (like I was), the last Yankees pitcher with multiple complete game wins in sub-9 inning games in a season was Allie Reynolds in 1952.
不單單柯爾找回水準，洋基也稍微擦亮鑽石打線招牌。勒梅休（DJ LeMahieu）首局帶頭轟，賈納（Brett Gardner）一發兩分砲響應，2局下東岡（Kyle Higashioka）本季首轟加入戰局；6局下洋基續添保險分，首名打者托瑞斯（Gleyber Torres）敲二壘安打，陶克曼（Mike Tauchman）串聯安打再下一城，終場順利以6:0取勝利。
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