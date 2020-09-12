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MLB／巨人球團一人確診 與教士2場比賽將延期

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人球員賽前在休息區等待開賽消息。 美聯社
巨人球員賽前在休息區等待開賽消息。 美聯社

今天原教士主場對戰巨人的比賽，比賽前突然喊卡，原因是巨人球團有人員確診新冠肺炎，聯盟宣布本場比賽延期。

根據教士隨隊記者卡薩維爾（AJ Cassavell）指出，今天完成國歌演唱後，比賽遲遲未開打，球員只能在休息區空等待。

隨後教士球團發出聲明，由於巨人陣中有一名人員新冠肺炎檢測呈陽性，宣佈取消並延期今天的賽事。大聯盟則在隨後宣布兩隊明日比賽也延期，將盡快進行相關接觸者的檢測程序。

根據統計，本季已有50場比賽因球隊內部出現新冠肺炎確診者而延期。

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