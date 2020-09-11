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MLB／今日戰績表 皇家新秀無安打就差一局
MLB今日戰績表
老虎 2:12 紅雀
太空人 1:3 運動家
天使 6:2 遊騎兵
老虎 6:3 紅雀(雙重戰)
勇士 7:6 國民
皇家 11:1 印地安人
費城人 6:7 馬林魚
紅襪 4:3 光芒
金鶯 vs. 洋基(因雨延賽)
紅人 5:8 小熊
巨人 1:6 教士
道奇 2:5 響尾蛇
MLB明日賽程
04:05 金鶯 vs. 洋基
05:10 費城人 vs. 馬林魚
06:05 勇士 vs. 國民(FOX體育2台)
06:37 大都會 vs. 藍鳥
06:40 紅襪 vs. 光芒(民視)
07:05 金鶯 vs. 洋基(雙重賽)
08:05 海盜 vs. 皇家
08:05 運動家 vs. 遊騎兵
08:10 老虎vs. 白襪
08:10 小熊 vs. 釀酒人
08:10 印地安人 vs. 雙城
08:10 費城人 vs. 馬林魚(雙重戰)
08:15 紅人 vs. 紅雀
08:40 天使 vs. 洛磯
09:10 巨人 vs.教士
09:40 水手 vs.響尾蛇
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