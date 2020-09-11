MLB／今日戰績表 皇家新秀無安打就差一局

老虎2015年砸重金從自由市場挖來當時數一數二頂尖的席摩曼（Jordan Zimmermann），可惜轉隊後並不順利，數據直線下滑，很有可能迎來老虎的最後一個賽季。夏訓受傷的他今天才是季初登板，雖然只

2020-09-11 15:31