MLB／席摩曼本季初登板笑著退場 老虎生涯恐告終

老虎2015年砸重金從自由市場挖來當時數一數二頂尖的席摩曼（Jordan Zimmermann），可惜轉隊後並不順利，數據直線下滑，很有可能迎來老虎的最後一個賽季。夏訓受傷的他今天才是季初登板，雖然只投3局，失1分非責失，球隊最後還是6:3拿下勝利，至少在離別的賽季，席摩曼能稍微笑著走下投手丘。

席摩曼7年國民生涯投得風生水起，2013、2014兩年名列賽揚獎票選第7與第5，更連續入選明星賽。在2015堪稱罕見的FA大年投入自由市場。老虎當時輪值只有韋蘭德（Justin Verlander）獨撐大樑，於是選擇與席摩曼簽下5年1.1億的大約，當下普遍認為是雙贏的投資。

席摩曼確實在轉隊前7場繳出5勝2敗、防禦率1.80符合身價的身手。未料後續開始撞牆、數據下滑，也漸漸找不回以往身手。在國民隊曾連4季奪下雙位數勝投的他，去年只拿下1勝13敗的慘淡成績。今年進入合約年，依照過去的表現，老虎很可能不會留人，意味著席摩曼老虎生涯將告一段落，不過球隊還是願意在賽季結束前。讓席摩曼在有證明自己的機會。

經過夏訓掛傷病，席摩曼今天對紅雀雙重賽次戰本季首度登板，沒有繳出去年大爆炸的表現，主投3局失1分賞2K，已是張不差的成績單。退場後老虎0:3落後，但從6局開始追分，7局更攻下5分大局，儘管對席摩曼來說無關勝敗，在可能是老虎生涯開始倒數的階段，隊友協力把勝利留了下來。

再度踏上許久不見的投手丘，席摩曼賽後坦言自己從未放棄希望，儘管傷勢復原過程很辛苦，還是咬牙苦撐過來，並且早已不執著於先發，只要能幫到球隊，任何角色他都願意擔任。

老虎總教練加登海爾（Ron Gardenhire）也很樂見席摩曼的回歸，只是下個賽季還能不能看到席摩曼，他沒有說死，表示：「我們會有計畫，嘗試去讓他適應其他位置。」