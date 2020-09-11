MLB／季後賽「泡泡」開打 遊騎兵新球場成世界大賽舞台

今年縮水的大聯盟例行賽將於月底告一段落，美媒報導聯盟季後賽擬採類似NBA泡泡聯盟形式開打，可能在南加州和德州兩地各挑2球場打季後賽，至於世界大賽將在遊騎兵新球場進行。

大聯盟例行賽將在台灣時間28日結束，聯盟官方正和球員工會密集討論季後賽細節，《紐約時報》根據多方消息報導大聯盟可能建立季後賽泡泡聯盟，開先例首次選擇中立地點進行季後賽。

大聯盟受疫情衝擊各隊只打60場，在季後賽規則也因應修正，之前已公布美、國兩聯各取8支球隊進入季後賽。至於比賽地點，大聯盟傾向首輪在順位較高的球隊主場舉行，次輪開始移到南加州和德州其他4座球場開打。

世界大賽舞台就更為吸睛，1944年以來首次在單一球場進行，相中遊騎兵今年7月全新啟用的Globe Life Field球場，整座球場斥資11億美元打造，不只擁有開闔式屋頂，人工草皮也少不了。