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MLB／運動家擁6年來最大分區領先 球員謙虛回應

聯合新聞網 / 綜合報導
運動家美西領先太空人6.5場勝差，為6年來最大領先優勢。 美聯社
運動家美西領先太空人6.5場勝差，為6年來最大領先優勢。 美聯社

運動家今天對太空人，靠著先發米納亞（Sean Manaea）繳7局好投與歐森（Matt Olson）大心臟逆轉2分砲，3:1擊敗太空人，兩隊勝差拉至6.5場，為運動家將近7年來在美聯西區最大領先。

米納亞近期狀態火燙，此役前5局投出完全比賽，總計主投7局只被敲2安，有1分責失，送出4張老K。有著歐森6局下的2分砲當打擊靠山，後援漢崔克斯（Liam Hendriks）也穩穩守成，拿下本季第12次救援成功，終場運動家3:1擊落太空人，米納亞則以近5戰1.98防禦率收第4場勝投。

拿下本場勝利，運動家本季對太空人本次系列賽4勝1敗，本季10次碰頭更痛扁太空人7次，目前美西與太空人有6.5場勝差，自2013年9月25日以來，再次於分區取得如此領先優勢。目前戰績27勝15敗，相當有望再闖季後賽。

運動家近幾年都被太空人壓著打，難得高居美西龍頭，球員卻格外謙虛，外野手坎納（Mark Canha）表示跟太空人的系列賽能拿下4勝1敗的結果很高興，但整個賽季的任務還沒完成，下週的賽程會很緊湊，很多比賽會擠在一起，球隊必須保持低調並持續邁進的心態比賽。

太空人

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