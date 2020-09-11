MLB／「功夫熊貓」遭巨人釋出 山多瓦感性發文道別舊金山

生涯從巨人出道的「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval），在2017年重返老東家，只是經過4個賽季打擊表現仍不理想，讓巨人今天忍痛釋出。

山多瓦2017年被紅襪釋出，重回巨人懷抱，在紅襪時期打擊狀態就大幅下滑的他，回到灣區還是沒有起色，2017、2018兩年打擊率分別只有0.225跟0.248，去年稍微反彈，以0.268打擊率敲出14轟、41打點，只是本賽季又打回原形，總計82打數只有1支全壘打以及6分打點，打擊率僅0.220。

事實上山多瓦曾在巨人風光過，前7個賽季獲選兩次全明星，三度幫球隊抱回世界大賽冠軍，其中最讓人印象深刻的是2012年世界大賽對上老虎，4戰以0.500打擊率扛出3轟、4分打點，榮膺世界大賽MVP。

如今必須分道揚鑣，山多瓦尊重球隊決定，特別在個人Instagram感性發文，感謝巨人球團，更發自內心表示：「能為巨人效力是我的榮幸，我的心永遠會跟舊金山同在。」