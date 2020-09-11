MLB／神鱒16轟獨居第一 天使邦迪飆12K當「沉默王牌」

生涯數據不起眼的天使先發投手邦迪（Dylan Bundy），本季蛻變成為球隊「沉默王牌」，今天對遊騎兵主投7.1局再飆本季新高12K，加上楚奧特（Mike Trout）單季第16轟支援，兩人聯手助天使6:2擊退遊騎兵。

此役邦迪主投7.1局，只被敲出4支安打，還狂催本季新高12次三振，唯二失分出現在首局及第8局。第1分被歐德（Rougned Odor）敲出一支1打點安打，將首局首打席擊出三壘安打的塔維拉斯（Leody Taveras）推回本壘。8局下場前，對該局首打者投保送後，挨泰荷達（Anderson Tejada）一棒三壘安打再失1分。

楚奧特敲本季16轟，登全壘打王寶座，生涯首度全壘打數贏過全聯盟打者。 美聯社

打擊方面，有隊友瓦許（Jared Walsh）跟楚奧特鼎力相助，瓦許先在第1局敲一發3分砲，楚奧特第5局一記陽春彈響應，擊出本季第16轟，獨居大聯盟第一，為生涯首次坐上全壘打王寶座，靠著投打兩方發揮，天使6:2擊退遊騎兵要回一勝，避免遭橫掃。

邦迪本季從生涯防禦率4.67、去年防禦率4.79的投手，搖身一變成為防禦率2.48的天使「沉默王牌」。本季登板9場，累計投58局，總共三振67位打者。這位金鶯過去的大物投手，終於在天使投出身價。

天使教頭麥登(Joe Maddon)則說，這是屬於邦迪的傳說，「他能投球，也真的是很好的投手，能夠將快速球、曲球、滑球與變速球投進好球帶，並以此迷惑打者，這是他能吃這麼多局的原因。」

麥登也表示邦迪過去在有「火藥庫」之稱的美聯東區投球，幫助他成為更好的投手，「美聯東區就是投手的試煉場，那裡的打者不太會追打壞球，因此投手必須想辦法攻擊好球帶解決打者，這是為什麼能在那生存的投手都讓人喜愛，最簡單的原因，就是他們能夠投進好球帶拿到出局數。」