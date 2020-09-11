MLB／重回老本行 道奇貝茲睽違6年先發守二壘

道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）拿過4屆外野金手套，卻將在今天作客響尾蛇睽違以二壘手之姿登場，且據總教練說法，竟是貝茲率先提出守二壘的想法。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，貝茲練習都會額外練接滾地球，只是幾個禮拜前特別跑去跟教練討論適時去守內野，增加季後賽調度的彈性。

羅伯茲也欣然接受貝茲提出的建議，不只季後賽前還會再讓他扛先發二壘，之後比賽期間也有機會依據防守佈陣，將他從外野調至內野。

真要說，貝茲2011年選秀就是以二壘手身份獲得指名，紅襪小聯盟前3.5個球季也都司職內野，後來改守外野。至於貝茲前一次在大聯盟先發守二壘，已經是2014年的事情，今天將迎來睽違6年，也是生涯第15次二壘先發。

道奇二壘手目前由赫南德茲（Enrique Hernandez）、泰勒（Chris Taylor）負責，內野新秀路克斯（Gavin Lux）近期有被叫上大聯盟，但守備還有待磨練，貝茲重回內野的行列，有望讓道奇守備增加更多可能性。