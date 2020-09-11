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MLB／勇士補強挖錯寶 左投米隆創歷史最慘紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
米隆轉對勇士水土不服，創最慘投手紀錄。 美聯社
米隆轉對勇士水土不服，創最慘投手紀錄。 美聯社

勇士今年交易大限進行唯一補強，從金鶯換來左投米隆（Tommy Milone）希望填補輪值深度，結果嚴重水土不服，就連昨天破紀錄狂轟29分的比賽也無法奪勝，轉隊登板3場紀錄難堪，今天還躺進傷兵名單。

米隆在落腳勇士之後，先發3場比賽只投9.2局就狂丟16分，防禦率高達14.9，明顯不如預期。尤其昨天的比賽隊友在第二局就幫米隆敲了11分，但他卻只投了3.1局就被敲8安，包含2轟、失8分，黯然退場，還是沒能獲得勝投資格，，。

隊友狂打分數還是贏不了，根據統計，米隆是現代棒球史上，第一位先發，球隊也兩度單局幫他敲10分，但還是沒有贏下任何一場比賽的球員。

沒有最慘只有更慘，米隆今天還因為左手肘發炎被放進10天傷兵名單，為了填補空缺勇士也從訓練基地召回諾亞（Huascar Ynoa）。

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