MLB／勇士轟破紀錄29分 球員賽後坦言不可思議

今晚勇士對馬林魚上演煙火秀，全場29分創現代棒球（1900年）後的國聯新紀錄，僅次於2007年遊騎兵創下的30分，賽後就連勇士球員都不敢置信。

本場猛打賞，包含一發2分砲打進6分打點，且在今天達成生涯1500安的勇士主砲弗里曼（Freddie Freeman）直言：「相當不可思議，當抬頭看到計分板上寫了29分，情緒很難一言道盡。」

至於單場三響大進補、推進本季至12支全壘打、包辦9分打點的杜瓦（Adam Duvall）也坦言，雖然知道球隊打了很多轟，事後回想還是覺得很難能可貴，自己相當享受今晚。

由於不少球員都藉著這場比賽刷數據，弗里曼最後開玩笑表示，屆時教練想改打線可要一個頭兩個大了。

值得一提的是，勇士全場29分，有18分是靠全壘打拿下，平大聯盟最多紀錄。至於被當成刷分機器的馬林魚，以9:29慘痛落敗，20分的分差，寫下隊史最大比分差落敗紀錄。