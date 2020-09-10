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MLB／今日戰績表 菜鳥賈西亞生涯首勝洋基中止5連敗

聯合新聞網 / 整理
洋基21歲小將賈西亞生涯首勝。 美聯社
洋基21歲小將賈西亞生涯首勝。 美聯社

MLB今日戰績表

釀酒人 19:0 老虎

皇家 3:0 印地安人

洋基 7:2 藍鳥

白襪 8:1 海盜

馬林魚 9:29 勇士

金鶯 6:7 大都會

天使 3:7 遊騎兵

洛磯 3:5 教士

紅人 3:0 小熊

太空人 2:3 運動家

道奇 6:4(10局) 響尾蛇

水手 1:10 巨人

MLB明日賽程

02:15 老虎vs. 紅雀

03:40 太空人 vs. 運動家

04:05 天使 vs. 遊騎兵

05:15 老虎vs. 紅雀(雙重戰)

06:05 勇士 vs. 國民

06:10 皇家 vs. 印地安人

06:40 費城人 vs. 馬林魚

06:40 紅襪 vs. 光芒(FOX體育2台)

07:05 金鶯 vs. 洋基

08:15 紅人 vs.小熊

09:10 巨人 vs.教士

09:40 道奇 vs. 響尾蛇(FOX體育2台)

球隊戰績表

太空人 體育

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