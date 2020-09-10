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MLB／今日戰績表 菜鳥賈西亞生涯首勝洋基中止5連敗
MLB今日戰績表
釀酒人 19:0 老虎
皇家 3:0 印地安人
洋基 7:2 藍鳥
白襪 8:1 海盜
馬林魚 9:29 勇士
金鶯 6:7 大都會
天使 3:7 遊騎兵
洛磯 3:5 教士
紅人 3:0 小熊
太空人 2:3 運動家
道奇 6:4(10局) 響尾蛇
水手 1:10 巨人
MLB明日賽程
02:15 老虎vs. 紅雀
03:40 太空人 vs. 運動家
04:05 天使 vs. 遊騎兵
05:15 老虎vs. 紅雀(雙重戰)
06:05 勇士 vs. 國民
06:10 皇家 vs. 印地安人
06:40 費城人 vs. 馬林魚
06:40 紅襪 vs. 光芒(FOX體育2台)
07:05 金鶯 vs. 洋基
08:15 紅人 vs.小熊
09:10 巨人 vs.教士
09:40 道奇 vs. 響尾蛇(FOX體育2台)
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