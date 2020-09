MLB／塞揚熱門強碰 鮑爾7.2局無失分技壓達比修

小熊今天與對上紅人,雙雙派出國聯塞揚熱門、上演頂尖對決,紅人鮑爾(Trevor Bauer)主投7.2局10K無失分,技壓達比修有的6局飆9K失3分,終場紅人以3:0擊敗小熊,中斷達比修有7連勝。

本季國聯賽揚大熱門的達比修有今天挑戰8連勝,首局1出局就連續保送卡斯特蘭諾斯(Nick Castellanos)與強打溫克(Jesse Winker),還被穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)轟出三分砲,打進兩隊全場唯一分數。儘管達比修後續回穩沒再失分,6局9K失3分還是場優質先發,但小熊無緣攻破鮑爾及紅人牛棚,讓他中斷7連勝,也與連8場投6局不超過1分責失的紀錄擦肩而過。

達比修有首局的失分,讓鮑爾投得更得心應手,鮑爾賽後就強調首局的領先對自己來說就是比賽的轉捩點,讓自己面對打者時可以更主動進攻,透露本場投了比較多高風險高報酬的球,特別是要到2好球球數領先的時候。

鮑爾今晚前7局只被敲出1支安打,8局上單局被敲2安才下場。主投7.2局用112球,沒有保送,只挨3安無失分收下本季第4場勝投,接手的席姆斯(Lucas Sims)也沒辜負期望,一球解決哈普(Ian Happ)拿到最後一個出局數。

鮑爾防禦率降到1.74,防禦率榜超車達比修有排名第二,僅次於大都會強投狄葛隆(Jacob deGrom)。其他數據也都領先群雄,不只WHIP居聯盟投手之冠,防禦率、三振次數、被打擊率皆排名投手第二,繼續為國聯塞揚之爭累積印象分數。

Trevor Bauer's National League ranks:



🔴 1st in WHIP (0.79)

🔴 2nd in ERA (1.74)

🔴 2nd in K (71)

🔴 2nd in average against (.155) pic.twitter.com/xu8zUP9yZs