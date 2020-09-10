MLB／塞揚熱門強碰 鮑爾7.2局無失分技壓達比修
小熊今天與對上紅人，雙雙派出國聯塞揚熱門、上演頂尖對決，紅人鮑爾（Trevor Bauer）主投7.2局10K無失分，技壓達比修有的6局飆9K失3分，終場紅人以3:0擊敗小熊，中斷達比修有7連勝。
本季國聯賽揚大熱門的達比修有今天挑戰8連勝，首局1出局就連續保送卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）與強打溫克（Jesse Winker），還被穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）轟出三分砲，打進兩隊全場唯一分數。儘管達比修後續回穩沒再失分，6局9K失3分還是場優質先發，但小熊無緣攻破鮑爾及紅人牛棚，讓他中斷7連勝，也與連8場投6局不超過1分責失的紀錄擦肩而過。
達比修有首局的失分，讓鮑爾投得更得心應手，鮑爾賽後就強調首局的領先對自己來說就是比賽的轉捩點，讓自己面對打者時可以更主動進攻，透露本場投了比較多高風險高報酬的球，特別是要到2好球球數領先的時候。
鮑爾今晚前7局只被敲出1支安打，8局上單局被敲2安才下場。主投7.2局用112球，沒有保送，只挨3安無失分收下本季第4場勝投，接手的席姆斯（Lucas Sims）也沒辜負期望，一球解決哈普（Ian Happ）拿到最後一個出局數。
鮑爾防禦率降到1.74，防禦率榜超車達比修有排名第二，僅次於大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom）。其他數據也都領先群雄，不只WHIP居聯盟投手之冠，防禦率、三振次數、被打擊率皆排名投手第二，繼續為國聯塞揚之爭累積印象分數。
Trevor Bauer's National League ranks:— Cincinnati Reds (@Reds) September 10, 2020
🔴 1st in WHIP (0.79)
🔴 2nd in ERA (1.74)
🔴 2nd in K (71)
🔴 2nd in average against (.155) pic.twitter.com/xu8zUP9yZs
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