MLB／勇士29分破國聯紀錄！ 馬林魚山本喬丹一人就丟13分

勇士打線今天完全炸裂，不僅單局狂灌11分，全場更狂得29分痛宰馬林魚，寫下自現代棒球年代（1900年）後的國聯新紀錄，隊史首次贏對手超過20分，陣中打者也狂刷數據大進補。而最大苦主莫過於後援上場的山本喬丹（Jordan Yamamoto），主投2.2局狂失13分，成為史上第三名投不滿3局就有如此多失分的後援投手。

度過風平浪靜的首局後，勇士第二局開始猛攻，從馬林魚先發投手羅培茲（Pablo Lopez）手上靠著3次保送與4支安打，包含達諾(Travis d'Arnaud )的三分砲攻下7分，讓羅培茲只投1.2局就退場。豈料緊急派上場的山本喬丹沒有最慘只有更慘，剛登板就被敲2支安打，又遭奧比斯（Ozzie Albies）、杜瓦（Adam Duvall）背靠背開轟，再丟4分才結束第二局，但已讓勇士這局猛灌11分。

續投的山本喬丹惡夢還沒結束，接連兩局像發球機般遭勇士狂轟猛炸，包含勇士主砲弗里曼、杜瓦接續開砲，僅投2.2局就被狂敲11安，一人丟13分、其中12分是自責分，成為史上首位，投不滿3局就被打至少4支全壘打、掉至少12分的投手。

今晚勇士上演的煙火秀，讓球隊歷史榜上更有名，第2局11分，是大聯盟本季單局最多得分；全場29分打破球隊1957年創下的23分紀錄，不但改寫隊史新高，也是另外現代棒球年代（1900年）後的國聯新紀錄；聯盟紀錄則是2007年遊騎兵創下的30分。另外5局靠著亞古納（Ronald Acuna Jr.）清壘二壘安打，打進本場第22分，讓勇士成為1978年9月26日藍鳥對金鶯的24分之後，首支能在5局內拿至少22分的球隊。

勇士打者方面也靠著此戰狂刷數據，杜瓦單場三響砲包辦9分打點收穫最豐，加上他一周前對紅襪隊才剛有單場三響砲演出，讓他成為隊史第一個在單季兩度單場三響砲的打者，全聯盟則是第24人，但他可是一周內完成2次！

有趣的是勇士投手威爾森(Bryse Wilson)在這場大屠殺比賽後援四局，在這場比分差20分的比賽裡拿到救援成功，是1960年後史上第二位。