MLB／克里文格奪轉隊教士首勝 滑板大師送禮慶賀

教士本季企圖爭冠大動作交易，其中從印地安人換來的新同學克里文格（Mike Clevinger），昨天獲得加盟首勝，教士鐵粉「滑板大師」霍克（Tony Hawk）獻上他的滑板作為大禮。

克里文格改披教士戰袍首戰先發繳出6局失2分的優質先發，可惜打線不給力，等到昨天再度上陣，面對同分區的洛磯，雖然5局丟4分不如首戰，但靠著隊友全場14分火力支援，輕鬆獲得轉隊首勝。霍克為此送上滑板，當作首勝禮。

意外的驚喜讓克里文格受寵若驚，直言：「天啊，這簡直就像過聖誕節！」，還像小粉絲一樣脫口：「還好他沒簽名，這樣我就可以拿來用了。」

這次的送禮並不是克里文格跟霍克第一次互動，剛傳出教士交易來克里文格，霍克就在推特上傳穿著克里文格球衣的滑板照，歡迎克里文格來到「滿貫之城」聖地牙哥，也祝他先發好運，甚至打算分享聖地牙哥私藏的滑板地點。