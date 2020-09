MLB／克里文格奪轉隊教士首勝 滑板大師送禮慶賀

教士本季企圖爭冠大動作交易,其中從印地安人換來的新同學克里文格(Mike Clevinger),昨天獲得加盟首勝,教士鐵粉「滑板大師」霍克(Tony Hawk)獻上他的滑板作為大禮。

克里文格改披教士戰袍首戰先發繳出6局失2分的優質先發,可惜打線不給力,等到昨天再度上陣,面對同分區的洛磯,雖然5局丟4分不如首戰,但靠著隊友全場14分火力支援,輕鬆獲得轉隊首勝。霍克為此送上滑板,當作首勝禮。

意外的驚喜讓克里文格受寵若驚,直言:「天啊,這簡直就像過聖誕節!」,還像小粉絲一樣脫口:「還好他沒簽名,這樣我就可以拿來用了。」

這次的送禮並不是克里文格跟霍克第一次互動,剛傳出教士交易來克里文格,霍克就在推特上傳穿著克里文格球衣的滑板照,歡迎克里文格來到「滿貫之城」聖地牙哥,也祝他先發好運,甚至打算分享聖地牙哥私藏的滑板地點。

Hey Sunshine @MikeClevinger, welcome to San [aka Slam] Diego! Good luck on your next @Padres start, and hit me up if you want me to show you the best skate spots in our town... during offseason, of course. pic.twitter.com/Ycs1I2tK9g