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MLB／狂掃隊史最多13支長打 釀酒人19：0痛打老虎
釀酒人今作客老虎，炮火連天棒打老虎，全場狂掃21支安打，包括5轟和8支二壘安打共13支長打破隊史紀錄，加上柏尼斯（Corbin Burnes）7局11K無失分超優質先發，終場19:0完封痛宰老虎，寫隊史近10年的單場最多得分紀錄。
釀酒人此戰除二壘手蓋斯頓日浦（Keston Hiura）打擊沒開張，其餘人人有安打。傑可（Jedd Gyorko）演出單場雙響，游擊手亞夏（Orlando Arcia）、右外野手泰勒（Tyrone Taylor）分別貢獻4安，三壘手烏力亞斯（Luis Urias）也進帳全隊最多5分打點，人人有功練，打得老虎落花流水。
根據統計，這是釀酒人2010年4月22日對海盜轟下20分之後，球隊單場最多得分。單場13支長打超越隊史先前的12支，一舉刷新紀錄。
不只打線大爆發，先發柏尼斯也展現塞揚等級壓制力，前4局投出完全比賽，5局下被卡斯楚（Willi Castro）敲一棒三壘安打才破功，合計先發7局飆11次三振，連續3場無責失，助隊19:0完封老虎，防禦率降至1.99。
柏尼斯本季目前主投45.1局，累計送出64張老K，打者平均打擊率僅0.145，此戰賽後獲得進榜資格，空降國聯防禦率第五名。
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