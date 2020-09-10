MLB／太空人韋蘭德本周開始練投 有機會趕上季後賽
太空人總教練貝克（Dusty Baker）透露，王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）會在美國時間週三練投，對目前分區排名第二，季後賽席次排名第六的太空人可謂一大利多。
韋蘭德春訓就負傷，還險些整季報銷，目前為止沒有出賽紀錄。根據貝克說法，韋蘭德練投球數將落在50到55球。如果狀況恢復良好，沒有遭遇挫折，並且能夠即時歸隊，以太空人當下戰績而言，他很有機會趕上季後賽。
太空人日前才剛迎回投手尤奎迪（Jose Urquidy），麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）卻因脖子問題倒下，韋蘭德的回歸，無疑能穩定太空人投手戰力。
韋蘭德缺陣下，改由小將瓦德茲（Framber Valdez）扛輪值，稱職完成交付任務。本季先發7場主投52.1局，飆出50次三振，防禦率3.61，戰績3勝3敗。
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