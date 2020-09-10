MLB／太空人韋蘭德本周開始練投 有機會趕上季後賽

今年球季開打前，洋基隊無疑是奪冠大熱門，開季他們的確展現了強大的氣勢，前22場比賽取得16勝6敗的成績，這段期間一直穩坐美聯東區榜首。但從美國時間8月18日開始到9月8日這3週共20場的比賽，他們的戰

2020-09-10 07:00