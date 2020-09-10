MLB／新秀賈西亞再當救世主 助洋基止敗還寫紀錄

洋基新秀賈西亞（Deivi Garcia）經過前一戰對金鶯先發4.2局失4分敗投後，今天對第三度先發對藍鳥再拿出初登板架勢，繳7局6K無保送失2分優質先發，助洋基以7:2中止近期5連敗，自己也寫隊史紀錄。

賈西亞此役主投7局用95球，全場雖挨5支安打，但只在第2局被費雪（Derek Fisher）敲出2分彈失分，飆出6次三振沒有任何保送。

同時洋基打線今晚也復甦，由托瑞斯（Gleyber Torres）帶頭轟。他先在2上敲陽春彈，勒梅休（DJ LeMahieu）3上捕追平彈，5上又跟沃特（Luke Voit）挹注3分打點，9上還攜手佛雷瑟（Clint Frazier）再拿2分鎖定勝利，最終洋基以7:2拿下勝利，暫時止血。

洋基不只止敗，功臣賈西亞還寫多項紀錄，成為洋基隊史首名在生涯前3戰2度投出6K、無保送的投手，而且年僅21歲又113天的他，也是球隊1952年後，再有球員能夠在如此年輕的年紀，主投7局失分不超過2分，追上前洋基投手休斯（Phil Hughes）的腳步，他曾在2007年9月27日對光芒投出7局失1分表現，當時也只有21歲。