洋基從龍頭變老八 何以滿手好牌打成季後賽邊緣？

今年球季開打前，洋基隊無疑是奪冠大熱門，開季他們的確展現了強大的氣勢，前22場比賽取得16勝6敗的成績，這段期間一直穩坐國聯東區榜首。但從美國時間8月18日開始到9月8日這3週共20場的比賽，他們的戰績是奇差的5勝15敗，不但在國聯東區落到第三位，戰績更只剩下5成，使他們在季後賽的席次暫居最邊緣的第8名，搞得相當難看。

洋基隊今年以9年3億2400萬的超大合約簽下王牌投手柯爾(Gerrit Cole)，補足了近年最弱的輪值陣容，搭上無往不利的牛棚與打線，可說強勢問鼎世界大賽。如今竟然只能與重建中的金鶯、老虎與水手爭奪因球季縮短才有的第8個季後賽名額，這支邪惡帝國到底出了什麼問題？

先來看看8月18到9月8日，洋基隊原本的鑽石打線發生了什麼事。這段期間他們的團隊打擊率和OPS分別只有.203和.650，皆落居全聯盟倒數第3，得分只有70，為倒數第2，可見熄火相當嚴重。兩大強打賈吉(Aaron Judge)和史丹頓(Giancarlo Stanton)此時都在傷兵名單，嚴重影響到火力，更糟糕的是其他主力也未扛起責任。

洋基至今出賽42場，陣中兩大巨砲賈吉(右)和史丹頓(左)分別因傷只出賽18場和14場，對洋基的攻擊火力當然影響很大。 美聯社

今年表現最糟糕的洋基打者是桑契斯(Gary Sanchez)，打擊率和OPS分別為.125和.565，可說幾乎碰不到球。托雷斯(Gleyber Torres)和賈納(Brett Gardner)的OPS也只有.646和.603，這三人可說是洋基打線的最大戰犯。雖然勒梅休(DJ LeMahieu)、沃特(Luke Voit)和爾歇拉(Gio Urshela)的表現都相當不錯，但像勒梅休和爾歇拉也都進過傷兵名單，打線始終無法維持完整性。目前爾歇拉也仍在養傷，且更糟糕的是賈吉和史丹頓依舊不知何時才能歸隊，洋基打線很有可能持續熄火到球季結束。

洋基捕手桑契斯(左)出賽33場，雖然有7支全壘打，但打擊率竟然低到.125，總教練布恩(右)頻頻給他打氣，但還是沒有什麼進步。 美聯社

8月18到9月8日這段期間，洋基牛棚表現更是荒腔走板，是他們戰績直直落的另一大主因。這段期間洋基牛棚團隊防禦率高達6.00，為全聯盟第5，-1.3的WAR值與7次救援失敗更是全聯盟最差的成績。鐵牛棚是洋基隊近幾年的一大招牌，沒想到今年變得不堪一擊。一直找不到好球帶的歐塔維諾(Adam Ottavino)防禦率高達7.82，因確診新冠肺炎，8月中才歸隊的守護神查普曼(Aroldis Chapman)也還沒找到手感，目前防禦率也是極高的7.20。葛林(Chad Green)近兩週也是炸得很慘，主投6.1局就掉了8分自責分。

洋基最傲人的牛棚本季狀況百出，連染疫後康復歸隊的查普曼狀況也不好，出賽6場有3場失分。 美聯社

洋基輪值今年表現也未如預期，球季開打前他們就先少了塞佛里諾(Luis Severino)和赫曼(Domingo German)。復賽後，唯一穩定出賽的只有重金簽下的柯爾，但也表現平平，防禦率3.63並不符他的身價。田中將大8月歸隊後表現相對穩定，防禦率3.38。另一名主力派克斯頓(James Paxton)現仍在傷兵名單中，球季結束前可能只能再貢獻1到2場先發。8月18到9月8日洋基輪值的戰績只有1勝8敗，除了打線熄火是一個因素外，自己恐怕也不太給力。

最高薪投手柯爾近況有夠差，近3場比賽16局投球被打17支安打失14分，其中挨了6支全壘打和吞下3連敗對他過去兩年來說都是相當少見。 美聯社

現在球季只剩下最後的三分之一就要結束，對洋基隊來講幾乎沒有什麼利多的消息，賈吉和史丹頓不知何時能回歸，牛棚持續爆炸，先發投手也不太穩定。且最後的五個系列賽，他們要面對藍鳥兩次，金鶯、紅襪、馬林魚各一次，這四支球隊當中只有紅襪戰績真的比他們差，其餘三支不是戰績更好就是差不多。這種情況下或許洋基隊最後能打進季後賽就不錯了，若最終不幸無法取得門票，恐將成為世人的笑柄。