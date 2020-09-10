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普荷斯得點圈火力佳 整體數據雖衰退仍有亮點

聯合新聞網 / 李秉昇
憑誰問，廉頗老矣，尚能飯否？天使老將普荷斯老罔老，還會哺土豆，成績雖然大不如前，得分貢獻度低，但今年球季他還是有讓人意外的亮點！ 美聯社
憑誰問，廉頗老矣，尚能飯否？天使老將普荷斯老罔老，還會哺土豆，成績雖然大不如前，得分貢獻度低，但今年球季他還是有讓人意外的亮點！ 美聯社

洛杉磯天使隊老將普荷斯（Albert Pujols）本季的打擊成績與過去三季的低迷水準差不多，整體火力都在聯盟平均水準之下（2017年至今平均攻擊指數.697，比聯盟平均差13％），加上他在跑壘和防守上也都已退化到會對球隊造成負面影響的地步，因此現在只要天使隊把他排在場上，對球隊表現就是一種拖累和負擔。（本文數據截至9月8日止）

普荷斯整體貢獻度跳水，早已不是新聞，從2016年起，他的綜合貢獻WAR值就已經低於聯盟平均，這幾季更是掉到替補球員的等級。然而，受限於普荷斯的高薪長約，也考慮到他在棒壇的歷史地位、追逐各種生涯紀錄的話題性，以及對年輕球員的正向影響，天使隊仍持續把他留在隊上、並讓他出賽，沒有認賠把他薪水吸收掉然後直接釋出。

天使不願意認賠砍掉普荷斯去練新人，普荷斯也不願意被「供起來當鎮隊之寶」，還是想在場上有所表現。 美聯社
天使不願意認賠砍掉普荷斯去練新人，普荷斯也不願意被「供起來當鎮隊之寶」，還是想在場上有所表現。 美聯社

不過這些並不代表普荷斯在場上的表現毫無可取之處。這幾天筆者在翻看普荷斯的數據時，就意外發現，即便在這個幾乎各項進攻數據都頗差的年紀，他仍能打出非常好的得點圈進攻數據。今年，普荷斯在30個得點圈打席中，繳出.321／.367／.607的打擊三圍，攻擊指數比他本季的平均值高出99％，也比聯盟平均的得點圈攻擊指數高出47％。

30個得點圈打席的樣本，聽起來太少嗎？事實上，從2015年到現在，普荷斯每一季的得點圈攻擊指數，都優於他賽季整體的平均值，近五年更都至少好上14％以上。當然，他在2017和2018年的得點圈打擊表現，確實略遜於聯盟平均的得點圈攻擊指數，但也相去不遠，總的來看，普荷斯在生涯遲暮階段的得點圈火力仍維持的相當不錯，尤其是近兩年。

李秉昇製表
李秉昇製表

若把普荷斯生涯前面所有的數據都算進來，會看到他20年生涯在得點圈有人的表現，優於整體發揮不少，得點圈攻擊指數為1.003，比其生涯平均的攻擊指數.925高出約19％，而且在這20年當中，只有兩年（2001、2014年）他在得點圈的進攻指數，低於賽季平均的進攻指數。由此可見長年下來，普荷斯在得點圈有跑者時，打擊火力的輸出都會比較好，毋怪他職業生涯打點數相當驚人，在8月25日才剛超過「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的2086分打點，成為史上打點榜的第二名。

普荷斯曾在訪談中提到，「打點」到現在仍是他最重視的打擊數據項目。雖然過去30多年來，進階棒球數據派的興起之後，大家發現打點多寡跟球員的打擊表現沒什麼關係，反倒是跟球員被排的棒次位置比較有關，因此當大家在評價打者實力時，打點的重要性大幅降低。然而，在普荷斯心中，打點的意義仍十分巨大，能讓他知道自己仍有為球隊打回分數，做出他所認為的實質貢獻。

普荷斯目前最重視的就是製造打點，運用各種打擊技巧送回壘上跑者就是他最大的價值。 美聯社
普荷斯目前最重視的就是製造打點，運用各種打擊技巧送回壘上跑者就是他最大的價值。 美聯社

而這一點或許也是驅策普荷斯幾乎整個生涯，在得點圈的打擊表現都比整體還要好的最大原因。在跑者來到二壘或三壘時，站在打擊區的他總是會分泌更多腎上腺素、打出更好的表現，盡到一切可能把跑者打回來。如此素質，亦是許多總教練心目中理想的第三、四、五棒應該要具備的特質。

此外，普荷斯在關鍵時刻的打擊火力，也比一般或比較沒那麼重要的時刻來得好。棒球數據網站「Baseball Reference」有依據打者面對的不同條件（比分、局數、出局數、壘上跑者），分類出三種張力程度不同的類別：高張力情境、中張力情境、低張力情境。舉例來說，如果是主隊領先客隊僅一分的九局上半，跑者攻佔滿壘，這就是屬於「高張力」的情境。普荷斯生涯在「高張力情境」的攻擊指數是.971，遠比他在「中張力情境」（.922）和「低張力情境」（.907）的表現來得優異，可見他真的是大心臟型的球員，比賽愈緊張，打得就愈好。

雖然得點圈和高張力情境的打擊表現好，不代表打者對球隊的整體火力貢獻就一定是加分，（綜合下來，普荷斯自2017年至今對球隊的勝率增加值WPA，其實是負值，代表他平常打不好的負面效果，其實會完全抵銷掉那些他在關鍵時刻打得不錯的效益。），但若在關鍵時刻常有發揮，對球隊的士氣帶動和提振，仍具效果，我想這也是為什麼即便普荷斯這幾年整體火力如此低迷，天使仍願意把他排在中心棒次的一大因素。

普荷斯這一代傳奇巨砲的球員生涯已走到最終階段，明年會是他2011年所簽的10年合約最終年。雖然在天使的這10年，他打出的成績完全比不上他生涯前11年在紅雀的「生化人」數據，但他也在這第二個家達成了不少生涯重要的里程碑。與其感嘆普荷斯近年的成績衰退，不如把目光聚焦在他現在仍存有的亮點表現（得點圈和高張力情境的發揮），並好好把握他生涯最後在大聯盟賽場上的身影，不然未來就很難再有機會在場上看到他那非常具有辨識度的特色揮棒動作了。

普荷斯 天使

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