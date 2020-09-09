MLB／今日戰績表 道奇逆轉秀延長賽勝響尾蛇
MLB今日戰績表
雙城 7:3(7局) 紅雀
雙城 4:6(7局_紅雀(雙重戰)
紅襪 5:6(7局) 費城人
紅襪 5:2 費城人(雙重戰)
光芒 3:5 國民
皇家 8:6 印地安人
運動家 4:2(7局) 太空人
太空人 5:4(7局) 運動家(雙重戰)
洋基 1:2 藍鳥
白襪 4:5 海盜
馬林魚 8:0 勇士
釀酒人 3:8 老虎
金鶯 11:2 大都會
天使 1:7 遊騎兵
紅人 0:3 小熊
洛磯 5:14 教士
道奇 10:9(10局) 響尾蛇
水手 5:6巨人
MLB明日賽程
01:10 釀酒人 vs. 老虎
06:10 皇家 vs. 印地安人
07:05 白襪 vs. 海盜
07:10 馬林魚 vs. 勇士
07:10 金鶯 vs. 大都會
08:05 天使 vs. 遊騎兵
08:10 洛磯 vs. 教士
08:15 紅人 vs.小熊
09:10 太空人 vs. 運動家
09:40 道奇 vs. 響尾蛇
09:45 水手 vs. 巨人
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言