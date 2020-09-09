MLB／[本季3度雙重賽都開轟 克魯茲高齡40歲寫紀錄

大聯盟雙重賽理應對球員的精神、體力造成挑戰，尤其對老將更是考驗，但雙城40歲的克魯茲（Nelson Cruz）不只不見老態，雙重賽更會轟，今天對紅雀首戰、次戰都敲全壘打，寫下歷史紀錄；同時本季全壘打數來到15支，與天使楚奧特(Mike Trout)與教士塔提斯(Fernando Tatís Jr.)並列全聯盟第一。

克魯茲在美國時間8月29日對老虎、8月15日對皇家已經兩度達成雙重賽都擊出全壘打。今天對紅雀雙重賽首戰第5局敲陽春砲，第2戰第7局又來一支，成為1964年來首位單季3次雙重賽都開轟的球員，而且年齡高達40歲。

過去曾完成跟克魯茲相同創舉的，有同為雙城球員的名人堂基勒布魯（Harmon Killebrew），以及印地安人捕手羅曼諾（John Romano）。

此外能在至少40歲於雙重賽都開轟的，史上只有費斯克（Carlton Fisk）跟穆休（Stan Musial）兩人辦到過，但兩人只各完成1次，對本季就達成3次的克魯茲來說是小巫見大巫。

雙城教頭波德利（Rocco Baldelli）也非常敬佩克魯茲，「每個人賽前都有不同的心理狀態，但我完全感受的到他熱愛棒球，對打擊充滿熱情！我不知道他雙重賽如此成功的秘訣是什麼，我只能說最好的打者在雙重賽也能有好表現，而他就是這樣的打者。」