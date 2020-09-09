MLB／凱利嗆聲太空人被封英雄 嘟嘴嘲諷壁畫現身街頭
道奇投手凱利（Joe Kelly）7月底交手太空人對打者投近身球，退場還扮鬼臉挑釁，勇敢對太空人作弊表示不滿的作為，讓洛城媒體封他為英雄，不只如此，凱利嘟嘴的表情還在洛杉磯街頭被畫成壁畫。
台灣時間7月29日凱利後援登板，對太空人打者投近身球，垃圾話、扮鬼臉等招式樣樣來，導致兩隊清空板凳。雖遭禁賽處分，但勇於當面跟太空人對嗆展露的霸氣，因此被媒體稱呼是洛杉磯的大英雄。
今天更有藝術家力挺凱利。壁畫師內佛爾（Jonas Never）在推特上傳凱利嘟嘴嘲諷的壁畫，表示：「獻給傳奇凱利，為了確保能在太空人下週作客前完成，所以加緊趕工。它在日落大道上的銀湖社區中的佛洛伊德99號理髮店（Floyd's 99 Barbershop）。」
New wall for the legend that is Joe Kelly... wanted to make sure I got it done before the Astros come to town next week. It’s on the @Floyds99 in Silver Lake on Sunset & Parkman pic.twitter.com/38GeXKrdWe— Jonas Never (@never1959) September 8, 2020
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