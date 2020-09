MLB／凱利嗆聲太空人被封英雄 嘟嘴嘲諷壁畫現身街頭

道奇投手凱利(Joe Kelly)7月底交手太空人對打者投近身球,退場還扮鬼臉挑釁,勇敢對太空人作弊表示不滿的作為,讓洛城媒體封他為英雄,不只如此,凱利嘟嘴的表情還在洛杉磯街頭被畫成壁畫。

台灣時間7月29日凱利後援登板,對太空人打者投近身球,垃圾話、扮鬼臉等招式樣樣來,導致兩隊清空板凳。雖遭禁賽處分,但勇於當面跟太空人對嗆展露的霸氣,因此被媒體稱呼是洛杉磯的大英雄。

今天更有藝術家力挺凱利。壁畫師內佛爾(Jonas Never)在推特上傳凱利嘟嘴嘲諷的壁畫,表示:「獻給傳奇凱利,為了確保能在太空人下週作客前完成,所以加緊趕工。它在日落大道上的銀湖社區中的佛洛伊德99號理髮店(Floyd's 99 Barbershop)。」

New wall for the legend that is Joe Kelly... wanted to make sure I got it done before the Astros come to town next week. It’s on the @Floyds99 in Silver Lake on Sunset & Parkman pic.twitter.com/38GeXKrdWe