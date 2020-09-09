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MLB／洋基近況低迷 總管：不管怎樣我都相信他們

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基鐵捕桑契斯持續低迷，比賽中還出現離譜失誤。 美聯社
洋基鐵捕桑契斯持續低迷，比賽中還出現離譜失誤。 美聯社

洋基昨天對藍鳥一度握有6:2領先，結果牛棚放火單局被爆打10分慘敗，近期4連敗士氣低落，為此總經理凱許曼（Brian Cashman）站出來喊話，表示相信球員，也坦言球迷值得更好的比賽。可惜洋基狀態依舊低迷，今天再敗藍鳥吞5連敗，捕手還上演離譜失誤。

昨日洋基第6局牛棚接手，單局被藍鳥海灌10分，勝利直接拱手讓人，吞下當時7戰內的第6敗，再陷低潮，讓總經理凱許曼不得不站出來信心喊話。他強調：「我希望讓球員知道，不管怎樣我都相信他們。他們每個人因為不同的原因成為洋基的一份子，都被寄予厚望。我也希望藉此提醒他們自己是誰，提醒他們該回到什麼樣的程度。」

洋基總管凱許曼信心喊話無果，洋基又敗藍鳥持續輸球。 法新社
洋基總管凱許曼信心喊話無果，洋基又敗藍鳥持續輸球。 法新社

凱許曼不忘補充：「這不是我們習以為常的事，狀態直直落。我們過去以來打過更好的比賽，球迷也值得比現在更好的比賽。」

只不過凱許曼的一番話似乎沒有起到相當大的作用，洋基在今天對藍鳥的焦土大戰，儘管先發投手哈普（J.A. Happ）主投6.1局狂催10次三振，打擊依舊不振，終場還是以1:2輸球。更扯的還在後頭，前2場下放板凳調整的桑契斯（Gary Sanchez），重返先發第5局還離譜漏接界外飛球，洋基近況可見一斑。

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