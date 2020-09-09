MLB／投打纏鬥19球史上第三多 雙城、紅雀雙破隊史

紅雀跟雙城今天上演名列史上最難纏的投打對決，紅雀捕手威特斯（Matt Wieters）對上雙城席爾巴（Caleb Thielbar）來回纏鬥19球才分出高下，最後由席爾巴拿下這次較量的勝利。

紅雀對雙城雙重賽首戰，3局下2出局滿壘，威特斯上場打擊準備建功，席爾巴則盡可能化解滿壘危機。席爾巴先要到2好球優勢，以為可以輕鬆拿下出局數，卻是場硬仗的開始。

席爾巴幾乎上演直球對決，19球中有13球是速球，其中更在第10到15球全部都用速球拼高下，還連續10次將球送進好球帶，但頻頻被威特斯化解，只不過還是難逃出局命運，他最終掃出中外野深遠飛球，在警戒區遭接殺出局。

這次耗時相當長的打席，投打雙方都戰戰兢兢，威特斯盡量不去看計分板，以防自己分心。至於席爾巴他賽後表示：「打席耗時會久，我越覺得優勢會傾向打者那邊。很幸運最後他敲向中外野、不是其他地方，否則就完了。」

威特斯則說：「我知道必須盡一切努力敲出安打打回2分，不過有時第一球就敲安，比纏鬥19球出局還好一些。」

有趣的是當威特斯回到休息區穿上護具，準備下半局守備工作時，也不得不承認在揮棒這麼多次後真的很喘，「我很想告訴你一點都不累，但事實是我快呼吸不過來，這大概是我今年揮棒最多次的一天。」

雙城席爾巴投手耗費19球才解決紅雀威特斯。 法新社

單打席對決19球，是自1988年開始計算球數以來，紅雀隊史用球數最多的打席。前一次是2008年的17球，當時寫下紀錄的打者是知名棄投從打的安克爾（Rick Ankiel），該打席最後以保送收場。另一方面，這也是雙城投手對單一打者用的最多球數，打破1995年由拉德克（Brad Radke）對水手打者投出17球。

投打磨了19球不只雙雙打破兩隊隊史紀錄，只要再2球，還能追平聯盟史上投打對決最多用球紀錄，這是2018年巨人的打者貝爾特（Brandon Belt）跟紅襪投手巴利亞（Jaime Barria）所創，當時來回用了21球才結束打席，歷時13分鐘。排第二的則是1998年效力印地安人的柯隆(Bartolo Colon)對太空人古提耶茲(Ricky Gutierrez)纏鬥20球才將他三振。