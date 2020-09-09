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MLB／生涯第一次守右外野 林子偉本季首敲單場雙安

聯合新聞網 / 綜合報導
旅美好手林子偉任先發第8棒，生涯首度守右外野，總計3打數2安打是本季首場雙安比賽。 法新社
旅美好手林子偉任先發第8棒，生涯首度守右外野，總計3打數2安打是本季首場雙安比賽。 法新社

紅襪今天與費城人雙重賽，兩場比賽均只打7局，首戰5:6落敗，次戰旅美好手林子偉任先發第8棒，生涯首度守右外野，總計3打數2安打是本季首場雙安，7局下於右外野上演再見接殺，紅襪也以5:2要回一勝。

此役由費城人先馳得點，藉著費城投手暴投及葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）一棒1分打點安打，首局就攻下2分。

2局上紅襪吹起反攻號角，林子偉首打席就敲安，與維拉斯奎茲（Vince Velasquez）纏鬥6球敲出左外野落地一壘安打，打回本季第2分打點，幫助球隊追至1:2。

4局上，紅襪2出局二壘有人，葛路隆（Deivy Grullon）敲安推回一分，紅襪隊追成2：2平手。林子偉再度上場，擊出三壘方向滾地球，快腿跑出內野安打，此時紅襪2出局攻佔一、二壘，可惜接棒培拉薩（Jose Peraza）遭三振出局，無緣跑回得分。

林子偉6局上還有打擊機會，擊出滾地球出局，7局下於右外野上演再見接殺，最終打擊以3打數2安打作收，賽後打擊率從原本的.167升至.212。紅襪最終5:2贏球。

這是林子偉自9月5日對藍鳥，相隔3天再先發，前一戰3打數1安，有1打點，本季打點剛開張，今天又再進帳1打點，還首度出現單場雙安。

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