小熊雙B陷泥濘 布萊恩、貝茲棒子待甦醒

時序步入九月初秋，交易大限已過，有望季後賽的各隊邁向衝刺階段，縮水賽季也益趨激烈，芝加哥小熊目前以24勝18敗暫居國聯中區龍頭，勝率在國家聯盟僅次於道奇、教士和勇士，除了投手群如達比修有、漢崔克斯（Kyle Hendricks）穩健發揮以外，打線的攻城掠地亦功不可沒，59轟在國聯排第五，得分及OPS則都是位於中段的第八名，但如此表現還有向上突破的空間，因為現在的成績主要仰賴打出生涯高峰的哈普（Ian Happ）、砲手史瓦柏（Kyle Schwarber）、選球功夫優異的瑞佐（Anthony Rizzo）貢獻，去年雙雙在明星賽獻技的布萊恩（Kris Bryant）、貝茲（Javier Baez）本季荒腔走板，處於低潮泥濘，等待甦醒，讓火力更加兇猛。

儘管上一戰對紅雀的比賽，布萊恩敲出2支安打、貝茲4打數3安猛打賞，但他倆今年球季的亮眼表現實在屈指可數，布萊恩至今出賽22場就有9場毫無安打進帳、僅僅2轟；貝茲的長打產能較好，但也都在低檔徘徊，OPS分別是0.588和0.611，時常成為打線的斷層（布萊恩得點圈打擊率0.167、貝茲0.200）。

貝茲27歲、布萊恩28歲，皆屬黃金盛齡卻突然雪崩式退步，貝茲認為自己表現掙扎的原因是聯盟本季因防疫需求，禁止球員在比賽中使用影片室，導致打者無法針對揮棒軌跡、擊球點做即刻的檢討與調整，對既有習慣的衝擊和改變，連帶影響心態和帳面成績：「很多球員都被影響了，我只是其中一個。」

布萊恩近兩戰雖然各打出2支安打，但整季打擊率才上升到剛剛好.200，全壘打僅只有2支。 美聯社

貝茲是出棒積極的類型，今年面對到的好球帶來球變少，雖然揮棒比率（51.3%）比去年（55.2%）下降，但還是比聯盟平均（46.5%）高，揮空比率也增加，K%來到生涯單季新高的32.9%，即便打中球，結果（擊球品質）通常也不夠好。此外，對手對貝茲實施佈陣的比率也提升（去年不到10%，今年14.1%），這和他愈來愈多的滾地球以及生涯單季新高的拉打率有關，把球打進場內形成安打的機率（BABIP）偏低，「理論上」會有所反彈，但若三振率持續極端、沒能減少滾地球比率，攻破佈陣，就算真的反彈也可能不會在剩餘賽季繳出過往明星級的身手。

貝茲的6轟雖然可以稍微蓋過難看的.205打擊率，但是他在156個打數中被三振55次實在是太多了。 美聯社

布萊恩和貝茲都有BABIP遠低於生涯平均的現象，但布萊恩的擊球型態幾乎沒太大改動（滾飛比、擊球強勁率、擊球分佈），唯一明顯的差別是保送率（BB%），生涯平均11.7%，本季剩下6.1%，九月的保送數仍掛零，是落差最大的主因，八月中因左手手指與左腕微恙進入傷兵名單，復出後6場有3場單場雙安，顯見手感已有復甦跡象，「全壘打荒」隨著不合理的HR/FB修正後應該會改善。值得一提的是布萊恩本季對上右投手的打擊率0.145，遠不如對左投的0.381，的確布萊恩生涯較擅長面對左投（對戰OPS分別是0.994與0.860），但代表拖累成績的關鍵之一是運氣因素，畢竟佈陣對布萊恩而言並沒有發揮太大的效果。

照塔羅牌的預結果，布萊恩(左)今年抽到寶劍國王，貝茲(右)則是命運之輪，兩人應該都能痞極泰來，但是遇到水逆的話可能要等明年才會好運。 2020 Topps GYPSY球員卡

綜合上述分析，我認為BABIP低的「小熊雙核心」接下來都會拉抬一波帳面數據，而布萊恩的「觸底反彈」幅度會較大，扮演季末的打線要角。今年的賽季因疫情與黑人抗議行動而動盪不安，包括新規定、賽季密集程度等，許多球員都花了一番心力才找回狀態、適應外在環境，這是前所未有的考驗，過程十分艱鉅，而如果能在短時間順利從谷底走到巔峰，如此寶貴經驗對球員生涯有相當大的助益。

註：本文數據截至臺灣時間9月9日賽前。