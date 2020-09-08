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MLB／今日戰績表 洋基牛棚單局炸10分、柳賢振幸運逃敗

聯合新聞網 / 整理
柳賢振5局挨三分丟了5分，但獲得隊友全力支援，單局從洋基牛棚手中攻下10分，助他躲過敗投。 路透社
柳賢振5局挨三分丟了5分，但獲得隊友全力支援，單局從洋基牛棚手中攻下10分，助他躲過敗投。 路透社

MLB今日戰績表

馬林魚 5:4(10局) 勇士

費城人 9:8(10局) 大都會

老虎 2:6 雙城

紅雀 1:5小熊

遊騎兵 4:8 水手

光芒 1:6 國民

皇家 2:5 印地安人

洋基 7:12 藍鳥

響尾蛇 2:4 巨人

太空人 0:6 運動家

洛磯 0:1 教士

MLB明日賽程

03:15 雙城 vs. 紅雀

04:05 紅襪 vs. 費城人

06:05 光芒 vs. 國民

06:10 皇家 vs. 印地安人(FOX體育2台)

06:10 運動家 vs. 太空人

06:15 雙城 vs. 紅雀

06:37 洋基 vs. 藍鳥(民視)

07:05 白襪 vs. 海盜

07:05 紅襪 vs. 費城人(雙重戰)

07:10 釀酒人 vs. 老虎

07:10 馬林魚 vs. 勇士

07:10 金鶯 vs. 大都會

08:05 天使 vs. 遊騎兵

08:15 紅人 vs. 小熊

09:10 洛磯 vs. 教士

09:10 太空人 vs. 運動家

09:40 道奇 vs. 響尾蛇

09:45 水手 vs. 巨人

球隊戰績表

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