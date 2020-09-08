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MLB／今日戰績表 洋基牛棚單局炸10分、柳賢振幸運逃敗
MLB今日戰績表
馬林魚 5:4(10局) 勇士
費城人 9:8(10局) 大都會
老虎 2:6 雙城
紅雀 1:5小熊
遊騎兵 4:8 水手
光芒 1:6 國民
皇家 2:5 印地安人
洋基 7:12 藍鳥
響尾蛇 2:4 巨人
太空人 0:6 運動家
洛磯 0:1 教士
MLB明日賽程
03:15 雙城 vs. 紅雀
04:05 紅襪 vs. 費城人
06:05 光芒 vs. 國民
06:10 皇家 vs. 印地安人(FOX體育2台)
06:10 運動家 vs. 太空人
06:15 雙城 vs. 紅雀
06:37 洋基 vs. 藍鳥(民視)
07:05 白襪 vs. 海盜
07:05 紅襪 vs. 費城人(雙重戰)
07:10 釀酒人 vs. 老虎
07:10 馬林魚 vs. 勇士
07:10 金鶯 vs. 大都會
08:05 天使 vs. 遊騎兵
08:15 紅人 vs. 小熊
09:10 洛磯 vs. 教士
09:10 太空人 vs. 運動家
09:40 道奇 vs. 響尾蛇
09:45 水手 vs. 巨人
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