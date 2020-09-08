MLB／抱怨聯盟禁用影片室 小熊貝茲：我們又沒作弊

由於太空人爆出利用電子設備「偷暗號」事件，大聯盟本季以防疫之名，禁止球員在比賽中進入影片室，杜絕「作弊」之實。不過這讓小熊內野手貝茲（Javier Baez）大喊不公平，因為「我們又沒作弊」。

小熊今日以5：1擊退紅雀，貝茲雖然繳出3安猛打賞，賽後受訪時還是對不能使用影片室向媒體抱怨：「老實說這作法真的很蠢，因為我會在比賽中不斷調整，透過影片觀察自己的揮棒、球路變化與擊球點，無法看影片真的讓我很生氣！」

事實上不只貝茲，許多大聯盟球員都習慣在比賽中透過重播觀察自己的打擊，並在下個打席做出調整，但大聯盟本季禁止球員使用影片室，並列入防疫準則，外界均認為這是衝著太空人而來，以確保不會再有球隊逾矩，因此球員只能在賽後觀看影片。

貝茲本季167個打數吞了55次三振，被三振率達三成，打擊率也僅0.206，儘管他認為自己狀況即將好轉，仍再次強調，「我們沒有作弊，卻因此受到懲罰，這實在很艱難，本季許多球員都打得很掙扎，我只是其中之一」。

「我們不是這樣打球的，我需要影片在比賽中做出調整，就算有人在旁監視我們，甚至聯盟派警察來監督也無所謂，我就是需要影片室。」

貝茲最後表示他會持續向聯盟溝通，希望最終能放寬限制。