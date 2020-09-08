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MLB／摩爾4打點助陣 水手橫掃皇家迎接6連勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
水手迎接相隔超過1年的6連勝。 美聯社
水手迎接相隔超過1年的6連勝。 美聯社

席格（Kyle Seager）第一局就開轟，摩爾（Dylan Moore）第3局追加陽春砲、單場進帳個人新高4打點，兩人聯手助水手隊前4局就灌進8分，一路領先下以8：4擊敗皇家隊，除完成系列賽4戰「橫掃」，也迎接相隔超過1年的6連勝。

大聯盟今年因新冠肺炎延遲開季，例行賽也縮水成60場，水手開季前27場僅拿8勝，不過近14戰戰績是11勝3敗，今天迎接6連勝也追平上季7月底接連擊敗老虎隊和皇家隊的連勝場數。

雖完成橫掃任務，水手隊總教頭瑟維斯（Scott Servais）仍不滿足，「每天都要想著更進步，我其他天就說過，必須勝率先到5成，我們還沒達成，我們現在每天都在自我學習。」

摩爾今天除第3局轟出本季第6發全壘打，第4局兩人出局時再貢獻清光壘包的二壘安打，加上席格2分砲，成水手先發投手岡薩雷茲（Marco Gonzales）後盾；主投7局失2分、迎接第5場勝投的岡薩雷茲說：「我想大家都看到了，球隊大多數成員自信心都爆棚，大家總算感到自在，終於步上正軌，可以上場尋求勝場。」

岡薩雷茲提到，球隊從開季至今都非常團結，「很興奮看看最後會有什麼發展，因為我們現在正打出很出色的內容。」

皇家左投阿拉德（Kolby Allard）前兩場先發都繳出不錯表現，但今天只投3.2局就失8分退場，教頭伍渥德（Chris Woodward）說：「壘包有跑者時他就存在些問題，他沒那麼敏銳，必須找到方式去執行這種狀況，去年我就發現問題，今年也是，連兩場歐如此，似乎無法止血。」

水手 皇家

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