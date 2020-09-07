快訊

否認張菲兄弟幫還債 恆述反擊「兩人小氣巴拉到極點」

宜蘭大溪漁港燈塔9名釣客被大浪捲落海 5人救起無心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／印地安人畢柏延續不敗神話 感謝隊友神傳球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
印地安人投手畢柏(左)開季7連勝。法新社
印地安人投手畢柏(左)開季7連勝。法新社

印地安人強投畢柏（Shane Bieber）的2020年不敗神話延續，今天再對釀酒人演出5局失1分、10次三振好投，印地安人以4：1收下勝利，畢柏累積7勝0敗、防禦率1.25、94次三振居大聯盟三冠王。

畢柏演出強勢好投，但賽後讚嘆來自隊友的幫忙，他在第一局面對蓋斯頓日浦（Keston Hiura）的打席，拉米瑞茲（Jose Ramirez）在三壘線邊反手接到球後，快傳一壘完成刺殺，連釀酒人三壘教練席達（Ed Sedar）都鼓掌。

畢柏笑說：「我大概已經看了50幾遍影片吧！他真的太不可思議了。」

畢柏指出，這記守備必須快狠準，「而他辦到了！」他也說有拉米瑞茲負責三壘守備，真的很幸福，「老實說，那已經是最棒的演出了，比任何人都更棒。」

釀酒人打線遭到畢柏壓制，最佳得分機會出現在第五局，單局敲出4支安打，先搶下1分，接下來仍是滿壘、一出局的大好局面，卻讓畢柏面對蓋斯頓日浦和葉力奇（Christian Yelich）連賞2K化解危機。

釀酒人總教練康索（Craig Counsell）表示，「那是我們的最佳得分機會，面對一位優秀的投手，他在這場比賽已經投了快100球，我們在這局有些攻勢，且接下來是第二與第三棒的打擊機會，但他投出了精彩的投球。」

釀酒人 拉米瑞茲 印地安人

延伸閱讀

MLB／包廂內碎念全都聽得見 國民總經理吵到被趕出場

MLB／田中將大不敵金鶯菜鳥 洋基跌落美東第三

MLB／今日戰績表 印地安人贏球畢柏奪開季7連勝

MLB／今日戰績表 運動家勝教士繼續領走美聯西區

相關新聞

筒香嘉智衝破季初低潮 向亞洲最強打者之路邁進

儘管在疫情肆虐下，大幅縮水的2020年球季充滿著混亂與不安。但來自亞洲的多位投手卻似乎絲毫不受影響表現異常出色。表現首屈一指的達比修有自2017年開始傷病纏身大起大落，終於在本季又重拾他當年勇奪賽揚獎

MLB／印地安人畢柏延續不敗神話 感謝隊友神傳球

印地安人強投畢柏（Shane Bieber）的2020年不敗神話延續，今天再對釀酒人演出5局失1分、10次三振好投，印地...

MLB／田中將大不敵金鶯菜鳥 洋基跌落美東第三

洋基的近況真的很不妙，今天再以1：5輸給金鶯後，在美聯東區跌落第三；日籍投手田中將大先發5.1局失4分（責失2分），不敵...

MLB／紅雀盜壘傳奇辭世 布魯克享壽81歲

美國職棒大聯盟MLB前聖路易紅雀傳奇球星布魯克（Lou Brock）今天辭世，享壽81歲。布魯克生涯盜壘成功總數在大聯盟...

MLB／包廂內碎念全都聽得見 國民總經理吵到被趕出場

國民隊昨天才剛宣布與總經理瑞佐（Ｍike Rizzo）完成三年延長合約，今天瑞佐再成新聞人物，他在包廂內對裁判碎念，聲音...

MLB／今日戰績表 印地安人贏球畢柏奪開季7連勝

MLB今日戰績表 釀酒人 1:4 印地安人 洋基 1:5 金鶯 國民 3:10 勇士 費城人 1:14 大都會 馬林魚 4:5(10局) 光芒 藍鳥 10:8 紅襪 紅人 2:

MLB／哈波遭驅逐 費城人連勝告終

費城人隊的國聯前MVP哈波（Bryce Harper），今天碰大都會隊的比賽只打5局就遭驅逐出場，加上先發哈沃德（Spe...

MLB／楚奧特300轟達陣居隊史之冠 領銜本季全壘打王

昨天才剛以生涯299轟追平隊史最多轟紀錄，天使隊強棒「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）今天再締造新里程，他第3局從太...

MLB／金鶯好傷！全壘打王賽季恐報銷

金鶯隊剛中斷和洋基隊的對戰19連勝，但球隊馬上迎接壞消息，球隊的全壘打王桑坦德（Anthony Santander） 因...

MLB／今日戰績表 運動家勝教士繼續領走美聯西區

MLB今日戰績表 教士 4:8 運動家 紅雀 4:2(7局) 小熊 小熊 1:5(7局) 紅雀(雙重戰) 馬林魚 7:3 光芒 白襪 5:3 皇家 紅人 6:2 海盜 太空人 9:10(

MLB／達比修有投太好 小熊教頭詞窮不知怎麼稱讚

日籍投手達比修有今天以先發7局失1分的表現，拿下7連勝，小熊隊總教練羅斯（David Ross）最大的困擾是已經詞窮了，...

MLB／大谷生涯首支再見安 天使延長賽氣走太空人

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場迎戰休士頓太空人，天使日籍球星大谷翔平在延長賽11局下1出局後，擊出大聯盟生涯首...

熱門新聞

美網／「打」裁判被判失格 約克維奇止步16強

NBA／電玩大作2K21正式上市 評分前10高球星曝光

NBA／格林講評再語出驚人 長人都該祈禱湖人打敗火箭

NBA／回顧雷霆驚奇之旅 保羅：你們都以為我會求去

NBA／米道頓背水一戰轟36分 公鹿延長賽勝熱火續命

NBA／雷納德進攻手感低迷 瑞佛斯：金塊大量換防

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。