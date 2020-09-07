MLB／印地安人畢柏延續不敗神話 感謝隊友神傳球

印地安人強投畢柏（Shane Bieber）的2020年不敗神話延續，今天再對釀酒人演出5局失1分、10次三振好投，印地安人以4：1收下勝利，畢柏累積7勝0敗、防禦率1.25、94次三振居大聯盟三冠王。

畢柏演出強勢好投，但賽後讚嘆來自隊友的幫忙，他在第一局面對蓋斯頓日浦（Keston Hiura）的打席，拉米瑞茲（Jose Ramirez）在三壘線邊反手接到球後，快傳一壘完成刺殺，連釀酒人三壘教練席達（Ed Sedar）都鼓掌。

畢柏笑說：「我大概已經看了50幾遍影片吧！他真的太不可思議了。」

畢柏指出，這記守備必須快狠準，「而他辦到了！」他也說有拉米瑞茲負責三壘守備，真的很幸福，「老實說，那已經是最棒的演出了，比任何人都更棒。」

釀酒人打線遭到畢柏壓制，最佳得分機會出現在第五局，單局敲出4支安打，先搶下1分，接下來仍是滿壘、一出局的大好局面，卻讓畢柏面對蓋斯頓日浦和葉力奇（Christian Yelich）連賞2K化解危機。

釀酒人總教練康索（Craig Counsell）表示，「那是我們的最佳得分機會，面對一位優秀的投手，他在這場比賽已經投了快100球，我們在這局有些攻勢，且接下來是第二與第三棒的打擊機會，但他投出了精彩的投球。」