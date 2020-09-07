MLB／包廂內碎念全都聽得見 國民總經理吵到被趕出場

國民隊昨天才剛宣布與總經理瑞佐（Ｍike Rizzo）完成三年延長合約，今天瑞佐再成新聞人物，他在包廂內對裁判碎念，聲音在空曠的球場裡，全被裁判聽得一清二楚，最終遭驅逐出場。

國民今天以3：10不敵勇士，第七局球隊處於1：7落後時，主審溫德斯泰特（Hunter Wendelstedt）示意某人出場，全場一臉茫然，此役擔任二壘審的魏斯特（Joe West）聯繫保全，隨後鏡頭揭曉領到出場罰單的人，正是在包廂內的瑞佐。

Joe West ejected Nationals GM Mike Rizzo for not wearing a mask...in a suite...by himself pic.twitter.com/41cKQfYxet — Bad Sports Refs (@BadSportsRefs) September 6, 2020

魏斯特賽後受訪表示，瑞佐未戴口罩喊著，「你們太野蠻了」之類的話，「現在因疫情未開放觀眾進場，你可以清楚聽見所有話。」

魏斯特透露，早在周六就已通知主席辦公室，瑞佐持續對裁判判決碎碎念，「我們告訴辦公室，如果他再繼續，我們就會制止，我們也確實這麼做了。」

魏斯特強調，「我不會接受球員或教練有這樣的行為，如果那個人是川普（Donald Trump），我也一樣會趕他出場，但我可能還是會投票給他。」

勇士一壘手弗里曼 （Freddie Freeman）表示，幾天前也曾聽到觀眾席上傳來這些抱怨的聲音，「現在觀眾席上沒有球迷，所以我們得把這些抱怨說給自己聽就好。」