MLB／包廂內碎念全都聽得見 國民總經理吵到被趕出場

國民隊昨天才剛宣布與總經理瑞佐(Mike Rizzo)完成三年延長合約,今天瑞佐再成新聞人物,他在包廂內對裁判碎念,聲音在空曠的球場裡,全被裁判聽得一清二楚,最終遭驅逐出場。

國民今天以3:10不敵勇士,第七局球隊處於1:7落後時,主審溫德斯泰特(Hunter Wendelstedt)示意某人出場,全場一臉茫然,此役擔任二壘審的魏斯特(Joe West)聯繫保全,隨後鏡頭揭曉領到出場罰單的人,正是在包廂內的瑞佐。

Joe West ejected Nationals GM Mike Rizzo for not wearing a mask...in a suite...by himself pic.twitter.com/41cKQfYxet