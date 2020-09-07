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MLB／田中將大不敵金鶯菜鳥 洋基跌落美東第三
洋基的近況真的很不妙，今天再以1：5輸給金鶯後，在美聯東區跌落第三；日籍投手田中將大先發5.1局失4分（責失2分），不敵大聯盟生涯初登板的金鶯投手克里默（Dean Kremer），他以6局失1分好投摘勝。
克里默曾代表以色列參加過2017年世界棒球經典賽，今天演出大聯盟處女秀，就讓洋基吃癟，以88球投6局，只被敲出1支安打、失1分，送出7次三振。
洋基打線低迷，總教練布恩（ Aaron Boone）表示，球員都很失望，「但我們會渡過難關，我們接下來要前往水牛城，展開與藍鳥的系列賽，我們會找到方法，讓打線能施加壓力給對手。」
田中將大吞下敗投，談到球隊低潮，他表示，「顯然現在是一段辛苦的時期，但我們會作為一支團隊持續奮戰。」
輸掉此戰後，洋基在美東再退一位，目前落後光芒6.5場勝差、落後藍鳥1場，老將賈納（Brett Gardner）坦承，「我們最近的表現難以接受。」他表示，「球季還有一段時間，我們還有時間可以爭取季後賽門票，希望我們會是站到最後的一隊。
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