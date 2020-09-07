筒香嘉智衝破季初低潮 向亞洲最強打者之路邁進

儘管在疫情肆虐下，大幅縮水的2020年球季充滿著混亂與不安。但來自亞洲的多位投手卻似乎絲毫不受影響表現異常出色。表現首屈一指的達比修有自2017年開始傷病纏身大起大落，終於在本季又重拾他當年勇奪賽揚獎票選第二的身手，目前以7勝1敗、防禦率1.44及三振63次的絕佳成績暫居國聯投手三冠王，大有機會成為史上第一位來自亞洲的賽揚獎得主。而擺脫在道奇不愉快過去，來到雙城新天地的前田健太也投出不讓達比修專美於前的成績。此外美東兩大強投田中將大及柳賢振表現依然穩健，今年新加入大聯盟的金廣炫及高山俊也越投越好。就連此前表現不佳的菊池雄星及平野佳壽也都有所進步。

但與投手相比，亞洲打者的表現就顯得黯淡許多。被紅人寄予厚望的日職安打王秋山翔吾打擊率始終在兩成上下徘徊，目前.554的OPS與他3年2100萬美金的薪水全然不成正比。就連前兩年表現十分出色的大谷翔平、日裔小將蓋斯頓日浦（Keston Hiura）與光芒一壘手崔志萬，以及闖蕩大聯盟多年的秋信守，今年成績也都不如以往。更不用提始終未能拿下先發位置的張育成與林子偉。唯一脫穎而出目前以116 OPS+領先所有亞洲打者的，反倒是今年赴美挑戰大聯盟時並不怎麼被看好的光芒左外野兼三壘手筒香嘉智。

遊騎兵外野手秋信守(左)已經連3季打擊率超過.261、全壘打20支以上，可說是目前大聯盟最穩定的亞洲打者，但他今年同樣也因疫情陷入大低潮。 美聯社

雖說過去曾在日職勇奪全壘打王的筒香開幕賽就轟出大聯盟生涯首轟，有了一個好的開始，然而接下來筒香馬上就踢到鐵板。從他轟出首轟隔天到八月中的14場比賽中，筒香42個打數僅擊出6隻安打，OPS僅有432。這段期間內筒香還曾經連續20個打數打不出任何一隻安打，可說是他來到美國的第一段低潮期。幸而與此同時，筒香相當不錯的選球眼仍持續發揮效用。過去他在日本職棒時期不但全壘打多，保送次數更是驚人。自2016年開始筒香每年至少被保送80次以上，生涯上壘率高達.382。

加入光芒後，筒香良好本壘板紀律（home plate discipline）的優點依然保持，即便陷入低潮仍能連續五場比賽都選到保送。雖然未能擊出安打，光靠保送上壘，筒香照樣能為光芒做出貢獻。最重要的是，打不出安打有時只是運氣不佳，雖然擊球強勁球卻找向野手手套。但只要耐心選球，持續擊出品質夠好的強勁擊球，安打遲早會出現。果然筒香在擊出八月份第一隻安打結束低潮後，安打甚至是長打開始源源不絕而來。兩天之後他作客芬威球場面對紅襪先發投手賈德利（Zack Godley），大棒一揮將球掃出右外野擊出生涯第二發全壘打。接下來前往多倫多面對藍鳥先發投手修梅克（Matt Shoemaker），筒香又一棒將球轟向羅傑斯中心（Rogers Centre）巨蛋的左外野，隨後又擊出一隻二壘安打，不但幫助光芒以7:5擊敗藍鳥，也讓他長期低迷的打擊率回升到兩成以上。

筒香嘉智(右)與隊友亞當斯(左)的全壘打慶祝方式，完全符合防疫精神與日式禮節。 美聯社

截至目前為止筒香的.204打擊率仍不算高，但拜優越的選球能力所賜，他的上壘率仍可達.348，當投手投出壞球時，筒香出棒的機率只有19.4%，在全大聯盟排名第七，充分展現他一流的選球眼。也因此筒香被保送的比例高達17.4%，在全大聯盟206位打席破百的打者中也就只有七名打者的保送率比他高，其中包含了紅雀一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）、費城兩大強打哈波（Bryce Harper）及霍金斯（Rhys Hoskins）以及天使三壘手瑞登（Anthony Rendon）等一流的打者。

更重要的是，不輕易揮棒的筒香一旦出棒，多半都能結實擊中來球打出強勁的飛球。根據大聯盟進階數據網站Baseball Savant的統計，目前筒香的擊球初速（Exit Velocity）90.4英哩及強勁擊球率47.1%（Hard Hit%）兩項重要數據都位居前段班，顯現出他的長打能力沒有因為轉換聯盟而有太多流失。也因此筒香才能在93個打數中就轟出6發全壘打，目前他平均每15.2打數就轟出一發全壘打的速度，在全部打席破百的206位打者中同樣屬於中上水準（第41位），甚至還勝過賈羅（Joey Gallo）、阿隆索（Pete Alonso）等不少有名的巨砲。

筒香嘉智(左)沒有因為成績稍微低迷就失去選球的耐心，而且擊出球的強度還是保持在很高的水準。 美聯社

自2007年前養樂多明星三壘手岩村明憲加入光芒打出不錯的成績後，光芒似乎成了亞洲打者的「福地」。前年交易來的崔志萬在加入光芒前轉戰五隊一直鬱鬱不得志，直到來到坦帕灣才終於發光發熱，今年又在入札競標中拿下筒香這門「和製大砲」，展現出他們擅於發掘亞洲打者的獨特本事。過去大聯盟球隊對於來自亞洲的巨砲型打者，多半抱持著他們一旦來到美國面對球速更快、強度更高的環境將難以生存下去的負面印象。因為就連在日本職棒轟出50發全壘打的松井秀喜，來到美國這個數字也幾乎要打對折（單季最高只有28隻）。然而近年來大聯盟球員不斷進步的同時，亞洲球員也正急起直追，筒香的表現就是最好的例子。如果他能在既有的基礎上繼續成長，必能成為亞洲球員甚至是大聯盟打者中的翹楚。